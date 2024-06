Nazbierajte si ovocie dlhovekosti. Veľká marhuľová MAPA vám ukáže, na ktorých miestach Slovenska ho nájdete

Samozbery budú trvať pre veľký počet odrôd až do septembra.

Minulý rok mali ovocinári hlavu v smútku. Marhule naprieč Európou minulý rok zamrzli, Slovensko nebolo výnimkou a straty ovocinárov boli na úrovni 70 percent. Tento rok je ale všetko inak. Hoci museli ovocinári opäť sady chrániť proti mrazom, plody zachránili a hovoria o mimoriadnej hojnej úrode. Pozrite sa, kde všade si budete môcť nazbierať sladké marhule.

Ovocie dlhovekosti

„Kúrili sme dvakrát v marci, dvakrát v apríli a toto je výsledok. No trošku nás ešte teraz tie dažde trápia, ale vyzerá to veľmi dobre,“ povedal pre tvnoviny.sk pestovateľ Jozef Žatko, ktorý hovorí, že naše sladučké marhule sú najnedocenejším slovenským ovocím. Veľmi ťažko sa pestujú, sú náchylné na rôzne choroby a o ich zdravotných benefitoch vedia ľudia len málo.

Ako uviedol na sociálnych sieťach nestor slovenského ovocinárstva, profesor Ivan Hričovský, marhule sú ovocím dlhovekosti. „Marhule obsahujú viacero telu prospešných látok. V prvom rade je to vysoký obsah vitamínu C. Ten, ako vieme, nielen posilňuje imunitu, ale tiež priaznivo ovplyvňuje činnosť srdca. Celkovo je dôležitým antioxidantom potrebným na reguláciu normálneho telesného rastu, takže nezabudnite ho zaradiť aj do jedálnička detí,“ vysvetlil profesor, ktorý hovorí, že marhule chránia zrak, brzdia proces starnutia, regulujú krvný tlak a posilňujú aj kosti.

Marhuľová MAPA

Ceny oproti vlaňajšku ovocinári veľmi nezvyšovali a Slováci sa môžu vybrať už na prvé samozbery, ktoré budú trvať pre veľký počet odrôd až do septembra.

