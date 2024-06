Začali jej tŕpnuť končatiny, tak ju trénerka poslala spať. Anička prekonala mŕtvicu, keď mala len 11 rokov

Cievna mozgová príhoda bola kedysi strašiakom len pre seniorov. Dnes sa na jednotku intenzívnej starostlivosti dostávajú čoraz mladší pacienti. Svoje o tom vie aj Anička Henlínová, ktorá mala len 11 rokov, keď jej jedného dňa začala tŕpnuť pravá noha, neskôr ruka, až napokon ochrnula na celú pravú stranu tela. Kým dostala pomoc, ubehlo nekonečných 26 hodín a aj preto chce svojím príbehom pomáhať iným.

Zosypala sa ako domček z kariet

Dievčina z českých Teplic dostala mŕtvicu na volejbalovom sústredení. „Začala mi mravčiť pravá noha a neskôr aj ruka. Trvalo to maximálne dve minúty. Potom som pokračovala v tréningu,“ opisuje pre Blesk dnes už 25-ročná žena, ktorá ako školáčka na prvom stupni netušila, čím si jej telo prechádza. Ako priznala v rozhovore pre Cesta za snem, vážny zdravotný stav však neodhalila ani trénerka, za ktorou dokráčala už len vďaka pomoci svojich kamarátok.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/Cestazasnem/videos/991037669303733/

„Opísala som, čo sa deje, pozrela sa na mňa a dohodli sme sa, že si pôjdem ľahnúť a uvidíme, ako mi bude ráno," spomína. Mravčanie sa však opakovalo, dokonca horšie chodila. Po slovách trénerky si však zo svojho stavu školáčka nič nerobila. „Spala som až do rána, to bola osudová chyba,“ priznala problém, ktorý sa ukázal až na druhý deň.

Ráno síce vyšla z postele, no keď sa postavila na obe nohy, neudržala sa a spadla. „ Zosypala som sa ako domček z kariet priamo pred dverami do chatky," rozpráva o momentoch, po ktorých ju odviezli do nemocnice. To si však už necítila celú pravú stranu vrátane tváre.

Učila sa znova chodiť

Článok pokračuje na ďalšej strane: