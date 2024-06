Táto banalita vás môže stáť až 60 eur. Vodiči, na jednu vec si pri nastupovaní do auta dajte pozor

Na toto by ste nemali zabúdať.

Je to maličkosť, na ktorú množstvo ľudí pri šoférovaní zabúda, no stáť vás môže pekný balík peňazí. Ako upozorňuje Pravda, pokiaľ nosíte okuliare alebo kontaktné šošovky, na toto si pri riadení auta dajte pozor - inak hrozí, že policajtom zaplatíte až 60 eur.

Portál pripomína, že podmienkou na získanie vodičského oprávnenia je aj očné vyšetrenie. Ak nemáte zrak v poriadku a potrebujete okuliare či kontaktné šošovky, na vodičskom preukaze (položka 12) by to malo byť zapísané a počas šoférovania by ste mali danú dioptrickú pomôcku využívať.

Predná strana vodičského preukazu. Foto: minv.sk

V opačnom prípade vám hrozí pokuta. Tú môžete od strážcov zákona dostať aj v inom prípade. „Ak vás zastavia policajti a vy máte zhodou okolností kontaktné šošovky, ale na vodičskom oprávnení máte vyznačené, že nosíte okuliare, môžu vám udeliť pokutu až do výšky 60 eur,“ píše Pravda.

Zadná strana vodičského preukazu. Foto: minv.sk

V každom prípade, podceňovať zrak sa v prípade šoférovania určite nevyplatí, a to najmä v čase, keď sa stmieva, prípadne je noc. „Stmievanie a šero spôsobuje, že vlnová dĺžka svetla sa skracuje. Svetlo sa viac láme pred sietnicou. Výsledkom je stav, ako keby sa vám dočasne zhoršilo videnie do diaľky," vysvetľuje optometristka Lenka Petruchová.