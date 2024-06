Mýlil si slová, teraz Peťo bojuje o život. Statočná manželka Majka a ich tri deti sa nemienia vzdať 

Krásna päťčlenná rodina, otec Peťo, mamka Majka, prváčik Tobiáško, päťročná Laurinka a skoro trojročná Šarlotka. „Najmenšia Šarlotka mala pri narodení problémy so srdiečkom. Našťastie operácia problém vyriešila. A keď vyzeralo, že veci sa obracajú na dobré, Peťo začal zabúdať a mýlil si slová,“ napísal na sociálne siete Vilo Rozboril, ktorý upozornil na príbeh mladej rodiny. Aj keď sa rodina najskôr len smiala, čo to ich tato splieta za slová, dnes ale statočne bojujú o jeho život.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10158086597746176&set=ecnf.690781175

Spravili mi CT, mám to tam

„To, že sa s naším tatinkom Peťom niečo deje, sme tušili už skôr. Začal mať problém s vyjadrovaním, čo sa posledné týždne pred zistením diagnózy, zhoršovalo. Postupne sa pridal problém s čítaním a písaním a Peťo už nebol schopný chodiť do práce,“ napísala na blogu Majka, ktorá musela s manželom Peťom čakať na magnetickú rezonanciu viac ako mesiac. Deň po druhý narodeninách ich dcérky Šarlotky si ale Peter zrazu necítil polovicu tváre, a tak mu ihneď volali sanitku.

Statočnej rodine môžete cez transparentný účet na tomto odkaze. IBAN - SK6311000000002933857005

„Spravili mi CT a mám to tam,“ zavolal Peter o druhej v noci manželke, ktorá tušila o čom je reč, no nechcela tomu uveriť. „Celú noc som nespala a na druhý deň, keď som za Peťom prišla do nemocnice, nám lekári po MR vyšetrení oznámili, že v Peťovom mozgu je obrovský nádor a vôbec nemajú pre nás dobré prognózy,“ spomínala Majka, ktorá stála pri manželovi v dobrom aj v zlom. Peťovi v októbri 2023 vybrali časť nádoru, no zvyšok vybrať nedokázali.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10221192120066468&set=a.4594403912010

Posledná nádej

„Histologické a genetické výsledky potvrdili, že ide o glioblastom 4. stupňa - najzhubnejší typ mozgového nádoru, s parametrami, ktoré naznačovali takmer žiadnu úspešnosť liečby chemoterapiou,“ vysvetľovala Majka. Jej manžel počas operácie prekonal epileptický záchvat, čo skomplikovalo celé zotavovanie. „Žiaľ, reč sa operáciou neupravila a pridal sa aj problém s citlivosťou pravej strany tela, ktorá bola počas operácie narušená. Bola to takzvaná najnižšia daň za vybratie časti nádoru,“ pokračovala v príbehu manželka.

Peťo, ktorému kamaráti nepovedia inak ako Bilbo, podstúpil 28 ožiarov s najväčšou intenzitou, ukončil aj chemoterapiu a všetci čakali na výsledky. Poslednú nádej rodine zobrali výsledky, ktoré sa dozvedeli vo februári tohto roku. „Na mieste vybratého nádoru sa vytvorila postradiačná cysta s veľkosťou päť centimetrov. Peťov stav sa výrazne zhoršil,“ opísala realitu Majka.

Článok pokračuje na ďalšej strane: