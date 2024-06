Spojila ich pokazená zemiaková kaša. Zdeněk Pohlreich manželke bojujúcej s rakovinou zachránil život

„Dvaja Česi sa stretli u protinožcov v Austrálii a vznikla z toho veľká láska. A potom sa spolu vďaka náhode stretli aj po dlhej dobe. To sa predsa len tak nestáva, nie? Asi to bude osud,“ hovorila pre IDNES.cz Zdeňka Pohlreichová, ktorá svojho manžela prvýkrát uvidela, keď mala len 19 rokov. Vtedy netušila, že o dve dekády neskôr sa postavia pred oltár a že jej manželstvo so šéfkuchárom raz zachráni život. Ak by jej nedal jasné ultimátum, dnes by tu nemusela byť.

Otec od nich odišiel

Narodil sa v Prahe, kde prežil podľa jeho slov krásne detstvo, ktoré však nebolo vôbec jednoduché. „Ja som vyrastal iba s bratom a mamou. Náš tatik sa relatívne skoro v mojom živote od nás odsťahoval, takže sme to ťahali v trojici. Mal som detstvo asi úmerné tej dobe, aká bola. Nebolo to nič jednoduché. Peniaze neboli,“ spomínal vo videu Zdeněk Pohlreich na otca, s ktorým si vytvoril vzťah až v dospelosti. Mamička mu podľa jeho slov chcela dať všetko, otec bol tvrdší, no dlho s ním nežil.

„S otcom sme sa najlepšie porozprávali, až keď som mal 35 alebo 37 rokov. To už sme si o tých veciach dokázali pohovoriť skôr ako kamaráti než ako otec a syn,“ hovoril pre iDNES.cz Zdeněk. Po otcovi, ktorý vlastnil krčmu, zdedil niekoľko vlastností – nielen lásku k pohostinstvu, ale aj humor a nadhľad, ktorý ho sprevádzal odmalička.

Kuchárom sa stal z núdze

Nadhľad sa mu zišiel aj vtedy, keď sa rozhodol nasledovať svojho brata a prihlásil sa na priemyslovku, kde sa z neho mal stať strojár. Na tomto nápade, ktorý bol od začiatku odsúdený na neúspech, sa dnes len smeje. „Ja som chcel ísť na priemyslovku. Ja, čo sa mi vyhadzujú vyrážky, keď vidím šraubovák,“ hovoril s úsmevom pre Korzár. Namiesto priemyslovky si musel vybrať inú školu, preto sa z núdze rozhodol pre kariéru kuchára.

Varenie ho spočiatku vôbec nebavilo. Pre 15-ročného chlapca, pre ktorého dovtedy život znamenal bicykel, futbal a kamaráti, boli hodiny v kuchyni peklom. No nakoniec si to prostredie zamiloval natoľko, že sa stal jedným z najlepších šéfkuchárov v Českej republike. Stačilo pritom málo, aby sa stal kulinárskou hviezdou v zahraničí. Ako 23-ročný totiž Zdeněk emigroval spolu s prvou manželkou Naděždou do Holandska.

Umýval riady

