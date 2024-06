Zaľúbili sa pri hrabaní sena. Meteorologička Miriam Jarošová dostala najkrajší dar od svojho matematika

Hovorili jej, že ženy nepatria do leteckej meteorológie, no ona si dokázala vybudovať nielen úspešnú kariéru, ale aj spokojný rodinný život. Meteorologička Miriam Jarošová prežíva svoju študentskú lásku už vyše 30 rokov a po boku matematika Jara dokázala prekonať aj tie najťažšie časy, keď sa po tridsiatke nečakane dozvedela diagnózu, ktorá jej zmenila život.

Fascinoval ju sneh

Vyrastala v Ostraticiach neďaleko Partizánskeho, kde sa jej rodičia vždy snažili, aby ich trom dcéram nič nechýbalo. „Vždy sa u nás našla nejaká kniha,“ prezradila v Rádiu Regina Miriam, ktorá sa na prvom stupni zamilovala do vlastivedy. Dodnes si pamätá na tabuľku, kde mali zaznamenávať aktuálne počasie a ju už vtedy zaujalo, že keď sneží, tak vždy je ten sneh iný.

„Keď som sa potom dostala na druhý stupeň, tam bol pán učiteľ Križan, ktorý si to na mne všimol a doniesol mi jednu knihu. Podľa toho, ako boli tie stránky ochytané, v nej asi často listoval. Dal mi tú knihu, aby som pochopila, prečo sú niektoré tie veci týkajúce sa snehu také, aké sú. Doteraz som mu za to vďačná,“ spomínala s úsmevom. Po gymnáziu v Topoľčanoch nastúpila na vtedy ešte Matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a veľmi sa chcela venovať leteckej meteorológii.

Na oslovenie rosnička je alergická

„Vtedy mi ale nestor slovenskej leteckej meteorológie povedal, že to by nebolo dobré, keby žena išla na leteckú meteorológiu, to by nebolo dobré. Tak som teda išla na radarovú a družicovú, kde nevadilo, že sa tam prišla o diplomovú prácu uchádzať študentka,“ prezradila Miriam Jarošová. Stala sa z nej nakoniec klimatologička a najznámejšia slovenská meteorologička. Do televízie sa pritom dostala náhodou.

