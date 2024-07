Ochorenia sietnice prichádzajú nebadane. Kedy ste naposledy navštívili očného lekára?

V mnohých prípadoch ide o reakciu na nečakanú situáciu, no ak vidíte napríklad pravouhlé tvary inak než ostatní - sú zaoblené, zvlnené, prípadne sa vám iskrí pred očami - mali by ste zbystriť pozornosť a čo najskôr vyhľadať očného lekára. Môže ísť o primárny príznak ochorenia sietnice.

Nemusíte byť profesionálnym fotografom, aby ste vedeli, že súčasťou každého fotoaparátu alebo kamery je objektív, tmavá komora a film, prípadne čip. Na podobnom princípe pracuje aj ľudské oko. Objektívom je šošovka s rohovkou, tmavou komorou sklovec a filmom je sietnica – najdôležitejšia súčasť nášho videnia. Práve na nej sa spracováva obraz smerujúci do oka a následne je prostredníctvom zrakového nervu distribuovaný ďalej do mozgu. Ak sa sietnica poškodí, následky pre naše videnie môžu byť fatálne.

Sietnicu možno rozdeliť na centrálnu a periférnu. Súčasťou centrálnej je žltá škvrna (makula), ktorá umožňuje ostré videnie, šoférovanie auta, sledovanie televízie, jednoducho povedané - vnímame vďaka nej to, čo chceme vidieť. Periférna sietnica je zodpovedná za naše periférne videnie. Akékoľvek poškodenie sietnice má výrazný vplyv na kvalitu nášho videnia a zákernosť ochorení sietnice spočíva v ich pomalom a tichom nástupe. „Človek si doslova nemusí niektoré z nich ani všimnúť. Nič ho nebolí, nič necíti. Existujú však varovné signály, ktoré by nemal podceňovať. Veľmi dôležité je pravidelne absolvovať preventívnu prehliadku, počas ktorej sa podarí včas zachytiť mnohé z ochorení. Čím skôr, tým lepšie. Týka sa to aj mladších ľudí, nielen tých starších,“ apeluje MUDr. Radovan Piovarči, primár Očnej kliniky NeoVízia.

Cukrovka, sklovec, žltá škvrna

Naše telo je schopné zázračnej regenerácie. Ak sa porežeme, rana na koži sa v priebehu pár dní scelí až sa úplne zahojí. K podobnému hojeniu dochádza aj na našej sietnici, no v tomto prípade ide o komplikáciu. „Hojivý proces sa totiž na sietnici končí jazvou alebo atrofiou (odumretím), a to sa musí prejaviť aj na kvalite videnia. Ohrozenou skupinou sú najmä diabetici. To, že majú cukrovku, sa mnohí z nich dozvedia najčastejšie práve od očného lekára,“ pokračuje MUDr. Piovarči.

Diabetická retinopatia je jedným z najvážnejších ochorení sietnice. Diabetes výrazným spôsobom poškodzuje cievy človeka, a to aj v orgáne zraku. Zákernosť ochorenia spočíva v jeho tichom nástupe. Neskorá diagnostika sa končí slepotou. „Cievne zmeny, ku ktorým v dôsledku cukrovky dochádza, majú za následok, že niektoré oblasti sietnice sú vážne poškodené. Časté sú opuchy, ischémia, zhrubnutie sietnice či dokonca jej odrhnutie. A tu už nieto pomoci,“ hovorí primár očnej kliniky a renomovaný očný chirurg. Diabetici by tak mali absolvovať vyšetrenie u očného lekára niekoľkokrát do roka. Pri včasnej diagnostike dnes pomáha aj umelá inteligencia.

Prevencia, prevencia, prevencia. Prehliadka u očného lekára nebolí. Foto: Databáza Neovízie

K odlúpeniu sietnice (amócii) však môže dôjsť aj vplyvom iných faktorov. Sietnica je prepojená so svojím podkladom – pigmentovým epitelom, ktorý ju vyživuje. Narušenie tohto dôležitého spojenia, napríklad v období odlučovania sklovca od sietnice (okolo 50. roku života), spôsobí poruchy výživy a jej postupné odumretie. A to má tiež fatálne dôsledky. „Sklovec (rôsolovitá výplň oka) vekom podlieha zmenám, deväť ľudí z desiatich si tento proces vôbec nevšimne, maximálne vnímajú rušivé plávajúce zákaly pred okom, no v niektorých prípadoch dochádza práve počas tohto obdobia k veľkému ťahu sklovca na sietnicu, jej roztrhnutiu a výsledkom je postupné odlupovanie sietnice. Aj tu je dôležitý včasný zásah. Pomôcť dokáže jedine operačný zákrok,“ pokračuje MUDr. Radovan Piovarči z Očnej kliniky NeoVízia.

Aj takto vidí človek s poškodenou sietnicou. Foto: Databáza Neovízie

Vekom podmienená degenerácia makuly je ochorením žltej škvrny. Tá je zodpovedná za ostré videnie a jej poškodenie spôsobuje pokles centrálnej zrakovej ostrosti. Človek v centre svojho videnia teda vidí sivé tiene alebo čierne škvrny. „Neskôr môže dôjsť ku strate schopnosti čítania, pacient zle rozpoznáva farby alebo tváre. Toto ochorenie nie je možné úplne vyliečiť, ovplyvniť sa však dá jeho priebeh,“ dodáva na záver MUDr. Piovarči z Očnej kliniky NeoVízia, ktorá už po siedmy raz získala ocenenie Superbrands Slovakia a obhájila tak titul najobľúbenejšej očnej kliniky. Ochorení sietnice ja však ešte viac. Preto nezabúdajte na pravidelnú a bezbolestnú prehliadku o oftalmológa. Prípadne navštívte NeoVíziu, je to jednoduché. Nájdete ju v Poprade, Ružomberku, Trnave a Bratislave.