O ruku ju nežiadali, tak to urobila ona. Marta Sládečková našla šťastie až pri Dodovi, s ktorým nebýva

„Bola som vždy živel. Kým sestra sa vydala a má dvoch veľkých synov, moja cesta sa ubrala iným smerom,“ povedala o sebe obľúbená slovenská herečka, ktorá svojím humorom a smiechom rozveselí každého. Marta Sládečková sa medzi televíznymi divákmi preslávila najmä ako Marta Sladká zo Susedov - energická, výbušná a spontánna žena.

Aj keď herečka priznala, že sa pri hraní tejto roly nemusela veľa pretvarovať, predsa ich len s postavou niečo delilo. Kým seriálovú Martu viedla neustála túžba po chlapoch do záhuby, Marta Sládečková je už takmer 30 rokov šťastná zadaná. Cesta za láskou ale nebola jednoduchá.

Bila hokejistov

Otec bol vojak a mama zase učiteľka a nič nenasvedčovalo tomu, že by sa Marta Sládečková mala stať herečkou. Ako priznala v tolkšou Petra Marcina, už v detstve sa správala ako chlapčisko a keďže bývali neďaleko zimného štadióna, chlapci z okolia ju presvedčili, aby s nimi chodila na hokej.

„Najprv so mnou hrávali, ale ja som strašne bila tých svojich kolegov, pretože som nenávidela, keď už som išla s tým pukom a niekto mi zdvihol hokejku a zobral mi ten puk. Tak, samozrejme, hneď som mu dala,“ smiala sa Marta, ktorú nakoniec preradili, aby bola rozhodkyňou a nie hráčkou. Hokejovej kariére sa venovať nechcela, všetko totiž podľa jej slov opakovala po svojej sestre.

Keď išla na gymnázium ona, prihlásila sa aj Marta, keď sestra odišla na chemicko-technologickú fakultu, dala si prihlášku aj jej mladšia sestra. Myslela si, že sa priučí chémii v kozmetike a otvorí si vlastné kozmetické štúdio. S jej osudom sa ale zahral spolužiak z gymnázia Roman Polák, ktorý ju presvedčil, aby počas školy skúšali nejaké predstavenia. „Marta, ja idem na réžiu. Nechceš ísť na herectvo?“ opýtal sa jej jedného dňa a ona povedala áno.

Žiadala o ruku

Na Vysokej škole múzických umení spoznala aj svoju najlepšiu priateľku Zuzanu Tlučkovú, s ktorou prežili všetko – úspechy, pády, veľké lásky aj bolestivé rozchody.

„Prvýkrát som sa chcela vydávať na vysokej škole, lebo sa mi to veľmi páčilo. Môj frajer ma ani po štyroch rokoch nepožiadal o ruku, tak som to spravila zaňho. Zobral to ako dobrý vtip. Toho druhého som si nezobrala preto, lebo bol veľmi komplikovaný človek,“ spomínala pre Nový Čas pre ženy Marta Sládečková, ktorá narážala na herca Ľubomíra Pauloviča.

