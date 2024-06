Kričal, aby dýchala, no boj o život prehrala. Aj keď sa Matthew ľutoval, uvedomil si, že má na výber

Prišiel nielen o prvú životnú lásku, ale aj o syna. So svojim trápením sa však postupne vyrovnáva.

Pred piatimi rokmi prišiel náhle o manželku a krátko nato aj o syna. Matthew Accurso sa však nevzdal a aj keď na svoju životnú lásku a syna dodnes intenzívne myslí, prevzal už pomaly život do vlastných rúk.

„Celé tehotenstvo bolo absolútne úžasné – zatiaľ bolo tým najlepším,“ spomína vdovec v rozhovore pre Colonial Church STA na obdobie pred manželkiným náhlym odchodom. V tom čase ešte netušil, že sa už čoskoro jeho život obráti naruby. Napriek tomu, že sa tragédia pred jeho očami odohrávala len niekoľko minút, on tú chvíľu vnímal ako nekonečno. „Všetko spočiatku prebiehalo tak, ako sme to plánovali,“ hovorí ďalej. Matthew nečakal, že jeho žena bude čeliť nebezpečnej pôrodnej komplikácii.

Myslel si, že je to len sen

„Posledných 24 hodín bolo takých vzácnych,“ spomínal si ďalej. Manželia a rodičia troch dievčatiek sa tešili na svojho ďalšieho potomka, tentoraz chlapčeka. Bolo to bežné ráno, rodinka sa naraňajkovala a Lauren, Matthewova zosnulá manželka, sa pripravovala na svoj veľký deň. Rodila doma v spoločnosti viacerých ľudí, ktorí jej s pôrodom pomáhali.

Keď jej praskla voda, Matthew rýchlo bežal k nej, aby bol počas celého procesu s ňou. Laurenina mama však vytušila, že niečo nie je v poriadku. Od toho momentu sa už nik z blízkych nezastavil. „Myslel som si, že je to len sen, z ktorého sa zobudím, no pokračoval,“ priznáva otec. S Lauren prežili spolu mnoho rokov a Matthew by nikdy nečakal, že o svoju milovanú ženu príde tak skoro.

Bojovala o život

