Ľuďom klamal, že má žltačku, no bol na liečení. Herec Miroslav Etzler sa s alkoholom uzmieril vďaka synovi

Dve deci vína časom vymenil za tri litre. Obľúbený český herec Miroslav Etzler otvorene hovorí, že nemohol chýbať na žiadnej oslave, bavil sa až do skorých ranných hodín a dnes najviac ľutuje to, že nemal žiadnu brzdu. Pil, pretože mu alkohol robil dobre a neskôr sa opíjal, pretože alkohol ho dokázal vypnúť. Hercovi, ktorý sa preslávil najmä úlohou riaditeľa v Poisťovni šťastia, otvoril oči až deň, keď skončil na psychiatrii oblečený len v spodnej bielizni.

Alkohol dokázal urobiť „cvak“

„Chodil som na tri-štyri pivá a stále si udržoval hladinu alkoholu v krvi. Rodina to niesla veľmi zle,“ priznal pre DVTV Etzler. Podľa jeho slov nikdy nebol alkoholikom, ale obrovským pijanom. „Veľa ľudí pije, aby sa zbavili povinností, aby sa zbavili zodpovednosti, strachu, obáv. To si myslím, že je veľmi častý dôvod pitia alkoholu zranených ľudí, ľudí, ktorí sú citliví, ľudí, ktorých sa dotýkajú veci viac ako tých, ktorí tak citliví nie sú. A ja som bol pijanom, aby to občas urobilo ‚cvak‘ a potom som zistil, že to ‚cvak‘ mi berie príliš veľa času,“ hovoril vo svojej spovedi.

Alkoholu intenzívne holdoval roky, až kým prvýkrát neskončil na liečebni. Hoci tam bol iba sedem dní, vstúpil si do svedomia tak, že sa potom celých 12 rokov alkoholu ani nedotkol. Stačil iba jediný pád a vrátil sa v čase. Na psychiatrii sa nakoniec ukázal ešte raz a tentokrát toho bolo naňho podľa jeho slov priveľa. V relácii 7 pádů Honzy Dědka priznal, čo bolo poslednou kvapkou.

„Dostal som honorár za televíziu, vtedy sa vyplácali na pokladni v hotovosti. Išiel som do Brna, stretol som tam na stanici bezdomovcov, oslavoval som s nimi. Potom tma. Potom hlavná stanica v Prahe, v slipoch bez koruny. Bola jeseň, asi 11 dopoludnia,“ spomínal na moment, keď sa rozhodol, že pôjde rovno na psychiatriu.

Hovoril, že mal žltačku

