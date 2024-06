Otec jej nadával, že je sprostá a škaredá. Adriana Sklenaříková mu chcela dokázať, ako veľmi sa mýli

„Veľa myslím na svoje detstvo, ktoré nebolo práve šťastné. Moja mama bola úžasná, ale otec bol veľmi prísny. Narodila som sa, keď mal 22 rokov, na môj príchod nebol pripravený. Preňho som nikdy nepredstavovala niečo dobré, nebola som šťastnou udalosťou,“ priznala pre francúzske média rodáčka z Brezna Adriana Sklenaříková, ktorej otec opakoval, že je škaredá, neschopná a v živote nič nedosiahne. Napriek týmto slovám sa stala jednou z najžiadanejších svetových modeliek, no jej cesta za úspechom nebola vôbec jednoduchá.

Prísny otec

Hovoria o nej ako o Popoluške z Brezna. Adriana Sklenaříková sa narodila 17. septembra 1971, kým jej rodičia ešte študovali. „Mama bola doktorka a otec inžinier. Keď som sa narodila, obaja študovali. Dali ma do výchovy maminým rodičom, kde som bola až do šiestich rokov. Potom ma vrátili rodičom. To pre mňa znamenalo koniec šťastných rokov. Zranilo ma to,“ hovorila Adriana, na ktorú bol otec veľmi prísny.

„Bola som tak vychovaná. Ako malá, keď som sa spýtala otca, koľko je hodín, povedal mi: Zisti si to sama!“ prehovorila o otcovi Miroslavovi, ktorý svojej dcére hovoril, že ho otravuje, často ju kritizoval a všetko, čo urobila, bolo podľa neho zlé. „Niekedy som túžila byť neviditeľná, aby mi dal pokoj. Myslím, že ma v skutočnosti nechcel,“ povedala.

Adriana s otcom, priateľom a sestrou. Foto: TASR

Hovoril jej, že je škaredá

Otec podľa nej nemal k deťom rovnaký vzťah, pretože jeho „vyvolenou“ bola mladšia dcéra Natália. Tieto slová potvrdila aj mama Zlatica. „Adrianka od svojich 15 rokov stále počúvala, že je škaredá, sprostá, nemožná a v živote nikdy nič nedokáže. A viete prečo? Len preto, že sa podobá na mňa,“ priznala pre Život Zlatica Sklenaříková. Ľutovala, že sa s manželom nerozviedla skôr.

„Od začiatku som sa chcela rozviesť, ale ostávala som v tom hroznom zväzku kvôli deťom. Aj mama mi stále vravela, Zlatinka, rozveď sa s ním. Moji rodičia mali krásne, usporiadané manželstvo. Mama dobre vedela, prečo mi to hovorí. Neviem si odpustiť, že som bola taká hlupaňa a prežila s ním 30 rokov,“ povedala otvorene pani Zlatica, ktorej dcéry nikdy nič nevyčítali. Adriana Sklenaříková si zaumienila, že otcovi dokáže, že nemal pravdu.

Foto: TASR

Medička s najdlhšími nohami

