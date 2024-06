Pred plným námestím prerušila koncert a zachránila ženu. Zuzane Smatanovej ďakujú, že nezostala ticho

Niekedy stačí jedno gesto a ukážete obrovskú silu. Zuzana Smatanová na koncerte v Liptovskom Mikuláši podľa fanúšikov takto zachránila jednu dámu z publika. Z pódia totiž speváčka videla, že jej hrozí nebezpečie.

„Dnes Zuzana Smatanová prerušila na chvíľu koncert pred plným námestím. Všimla si totiž, že si v publiku nejaký ‚hrdina‘ dovoľuje na (asi náhodnú) ženu,“ popísala situáciu na sociálnych sieťach fanúšička Janka. „S pokojom a slušnosťou na to z pódia upozornila a pána vyzvala, aby odišiel. Keď nereagoval, poprosila SBS, aby zasiahla,“ pokračovala Janka, ktorá sa chcela známej speváčke cez sociálne siete poďakovať.

„Asi sa to k nej nedostane, ale za všetky ženy ti ĎAKUJEM, že si nezostala ticho. Hoci by to tak bolo pohodlnejšie. Nám ostatným želám, aby sme v prípade, že budeme svedkami niečoho podobného, tiež našli odvahu a netvárili sa, že sa nič nedeje. Aj takto to môže vyzerať, keď zostaneme hlavne ľuďmi a nebude nám jedno, čo sa okolo nás deje,“ odkázala hrdá fanúšička.