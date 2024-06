Dievča z paneláka ide na školu, kde študoval aj Stephen Hawking. Martina zo Žiliny chce zmeniť Slovensko

Nejde jej o papier, ale o to, aby zažila niečo obohacujúce. Martina Bolibruchová je dievča z obyčajnej sídliskovej rodiny zo Žiliny a v tridsiatke si plní obrovský sen – ide študovať na Oxford, kde chodil aj spisovateľ J.R.R. Tolkien, Bill Clinton či Stephen Hawking. Na prestížnu univerzitu berú len 17 percent z prihlásených študentov a Martina sa stala jedným z nich. Keď jej prišiel e-mail o prijatí, nemohla tomu uveriť.

Zo Žiliny do Oxfordu

Ako spomínala Martina pre portál Žilinak, vyrastala v panelákovom byte na žilinskom sídlisku a jej detstvo vyzeralo bežne. V rodine nemala milionárov, nepoznala vplyvných ľudí, po základnej škole išla na gymnázium a odtiaľ do hlavného mesta, kde vyštudovala filmovú réžiu. Dva roky neskôr strávila v marketingu vo Švajčiarku, no nakoniec sa rozhodla vrátiť domov. V rodnej krajine vidí veľký potenciál a chcela prispieť svojou troškou. Aj keď by ju v zahraničí čakal jednoduchší život a slušné peniaze, na inej krajine ako Slovensku by jej podľa nej nikdy tak nezáležalo.

V roku 2018 spoluzaložila občianske združenie Zmudri, kde pracujú s každým piatym stredoškolským učiteľom či učiteľkou a pomáhajú im pripravovať ich žiakov a žiačky na skutočný život v 21. storočí. Teraz by sa chcela posunúť o level vyššie – do politiky, kde by stála pri systémových zmenách najmä v oblasti vzdelávania. A kde by ju na to pripravili lepšie, ako na jednej z najlepších univerzít na svete – v Oxforde.

Nestačí scrollovať na Instagrame

„Veľmi mi záležalo na tom, aby moje štúdium bolo čo najkvalitnejšie a najzmysluplnejšie, keďže tomu človek venuje veľa času a aj financií. Naozaj som už nechcela študovať len ‚pre papier‘, a tak som strávila dlhé týždne tým, aby som si zisťovala čo najviac o školách po celom svete,“ vysvetľovala pre Plusku Martina, ktorá si nakoniec vybrala Oxford a absolvovala náročné skúšky.

