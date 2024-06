Túžila po mieste, v ktorom bude vždy prestreté pre lásku. Na Šariši otvorili kaviareň so silným príbehom

Voňavá káva, domáce koláče, ale aj príjemná atmosféra. Aj takto by sa dala opísať nenápadná kaviarnička v Prešove, ktorá síce na prvý pohľad vyzerá tradične, no ukrýva príbeh, ktorý na Slovensku nemá obdoby. Patrí najmä autistom.

Iný neznamená horší

„Je to príbeh cesty, na ktorej sme prestali autistov vnímať ako narušených a pochopili sme, že sú cenní inak, nie menej. Autizmus nie je choroba, ale neoddeliteľná súčasť identity mnohých krásnych ľudských bytostí,“ popisuje svoju iniciatívu autorka nápaditého klubu Nina, ktorá je zároveň mamou dvoch takýchto krásnych detí - 13-ročného dievčaťa Laury a 8-ročného syna Jakubka.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=122136413498106583&set=a.122130731810106583

„Aj autisti vedia snívať. Vedia sa tešiť a mať radosť, hoci svojím spôsobom. A my sme tu na to, aby sme im ukázali, že aj ich sny sa dajú plniť,“ vraví Nina a dodáva, že jej dcéra sa odmalička hrávala na kaviareň, no chodiť do tej skutočnej bolo pre nich vždy obrovským problémom. Často sa v nich totiž stretávali s nepochopením.

Splnený sen

„Tieto deti majú svoje prejavy. Niekedy si zakričia, skáču a nedá sa im vysvetliť, aby sa na verejnosti správali štandardne. To všetko ma viedlo k myšlienke založiť si niečo vlastné,” prezradila mamička pre prešovský Štandard. Sen o vlastnej kaviarni svojej dcérke skutočne splnili.

