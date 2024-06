Každý pondelok trpela celá rodina tajomnými bolesťami brucha. Zdroj choroby mali ukrytý rovno pod nosom

Dvanásť hodín horúčky, potom dvanásť hodín žalúdočných kŕčov alebo hnačiek. To všetko pravidelne každý pondelok počas deviatich týždňov. Takýto bol pravidelný „program“ v úvode týždňa mladej rodiny zo Spojených štátov amerických. Záhadná pondelková choroba sa objavila u rodičov a ich malého syna.

Záhadu rozlúštil lekár

Všetkých zmiatlo akurát to, že choroba sa vždy vyhla ich malému bábätku. Mama dvoch detí Kelse o vyriešení tejto záhady natočila video na svoju sociálnu sieť a zaujala milióny ľudí. „Vyčistili sme celý dom, dva mesiace sme k sebe nevzali žiadnu návštevu, dva mesiace sme sa všetkým vyhýbali, aby sme našu chorobu nešírili ďalej,“ vysvetľovala mama.

Záhadnú chorobu rozlúštila až návšteva lekára, ktorému sa pri počutí problémov rodiny až rozsvietili oči. Hneď vedel, čo bude spúšťačom. „Arašidové maslo!“ vyhŕkol lekár. Mesiac predtým totiž z trhu kvôli salmonele sťahovali niekoľko výrobkov istej spoločnosti. Kelse doma všetko skontrolovala a bola si istá, že všetky arašidové maslá má vo svojej kuchyni v poriadku.

Tajomstvo v špajze

Svetlo do celého prípadu vniesol až doma jej manžel. Ten totiž pri varení používal malé poháre masla ukryté v špajze, o ktorých jeho žena ani nevedela. „V zadnej časti špajze boli malé balenia arašidového masla, o ktorých som netušila. Samozrejme, boli to presne tie kontaminované poháre so salmonelou,“ vysvetľuje.

