Mladému autobusárovi odhadovali vyše 40 rokov. Dostal nové vlasy a ženy ho začali bombardovať správami

Celú mladosť sledoval, ako mu vlasy pomaly miznú a pred tridsiatkou bola jeho hlava úplne plešatá. Vodič autobusu Adam Sinclair kvôli tomu vyzeral oveľa staršie. Ľudia mu zvyčajne odhadovali, že má už dávno po štyridsiatke. Po rokoch odhodlávania sa pred tromi rokmi podujal podstúpiť procedúru a na hlavu si dal vložiť vlasový systém. To jeho život obrátilo naruby.

Neubránil sa slzám

Celú procedúru natočili, rovnako aj jeho reakciu na to, keď sa po rokoch opäť uvidel s vlasmi. „Na začiatku som sa ani nespoznával, ale páčilo sa mi to, čo som videl. Po prvýkrát po rokoch sa mi páčilo, ako som vyzeral. Veľmi som plakal,“ vravel šofér londýnskych autobusov Adam pre denník The Sun.

Adam sa neubránil slzám. Jeho reakciu si na sociálnej sieti pozrelo milióny ľudí a úprimne ich dojala. „Veľa chlapov sa uspokojilo s tým, že sú holohlaví chlapi s bradou. V hĺbke duše som však cítil krivdu,“ spomína. Plešinu už od svojich 19 zvykol maskovať rôznymi pokrývkami hlavy.

Vplyv na sebavedomie

Aj všetky bývalé priateľky ho tlačili do toho, aby podstúpil transplantáciu vlasov. „V tej dobe som bol z toho zdrvený. Snažíš sa s tým vysporiadať, ale na tvoje sebavedomie to má jednoznačný vplyv,“ vysvetľuje Adam. Chýbajúce vlasy mu brali aj úspech u žien.