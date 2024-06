Kúsok Neapola na Slovensku. Medzi najlepšie pizzérie Európy sa prebojoval aj podnik v srdci hlavného mesta

Medzinárodná porota zostavila zoznam miest, o ktorých by mal vedieť každý milovník pizze.

Za chutnou pizzou už dávno nemusíte cestovať len do Talianska. Ak hľadáte najlepšie, aké len existujú, rebríček „50 Top Pizza Europa 2024" je určite miestom, kam sa oplatí pozrieť. Medzi tie najlepšie na Starom kontinente totiž zaradili aj podnik priamo v srdci nášho hlavného mesta.

Najlepšie v Európe

Za rebríčkom najlepších európskych pizzerií stojí web 50 Top Pizza, ktorý už roky hodnotí to najlepšie zo sveta tejto svetoznámej talianskej pochúťky. Do hodnotenia päťdesiatich najlepších európskych pizzerií však porota nebrala do úvahy Taliansko.

Prvenstvo patrí reštaurácii Napoli on the Road v Londýne. „ Dlho kysnuté cesto, výrazná kôrka, špičkové ingrediencie, textúra, ktorá sa rozplýva v ústach a veľmi vysoká stráviteľnosť, to sú len niektoré z nespočetných kvalít jeho pizze," pochválil portál pizzeriu a dodal, že ide o akúsi povinnú jazdu na londýnskej scéne.

Druhé miesto získala barcelonská Sartoria Panatieri, v ktorej porotcov zaujala nielen pizza, ale aj prostredie a obsluha. „Do reštaurácie sa vchádza cez veľmi malú a útulnú miestnosť s niekoľkými stolmi, ktorá vedie do zadnej miestnosti na veľmi svetlú krytú terasu uzavretú strešným oknom, ktoré vám umožní sledovať oblohu,“ opisujú.

Prvú trojku uzatvára reštaurácia Francesca Calò s názvom Via Toledo Enopizzeria vo Viedni, kde okrem pizze ocenili aj výber vín a pív za prijateľné ceny.

Slovenský kus Neapola

Hoci v rebríčku figurujú desiatky pizzerii z celej Európy, zahanbiť sa nedalo ani Slovensko.