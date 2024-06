Letušky poradili, ako prežiť turbulencie bez stresu: V najhoršom prípade si od nás môžete vypýtať túto vec

Tú situáciu dobre pozná každý, kto už niekedy cestoval lietadlom. V jednej minúte všetko prebieha hladko, no o chvíľu sa zdá, že sa celá paluba trasie ako kus želatíny. Turbulencie sú síce bežnou súčasťou lietania, ale to ich ešte nerobí znesiteľnejšími. Podľa magazínu Huffpost sú dokonca jednou z najväčších príčin strachu z lietania.

S turbulenciami sa počíta

Svoju cestu si však podľa letušiek môžu spríjemniť aj tí, ktorým tento jav nedá spávať. „V prvom rade si treba uvedomiť, že lietadlo je navrhnuté tak, aby turbulenciami preletelo,“ vysvetľuje letuška Laura Nottinghamová, ktorá verí, že najlepším spôsobom, ako sa vysporiadať so strachom, je porozumieť mu a preto môže vysvetľovanie nervóznych pasažierov upokojiť.

„Je to bežný jav, vo väčšine prípadov nie sú tak škodlivé, ako sa o nich hovorí. Malo by sa viac komunikovať to, že sú očakávané a nie obávať sa ich,“ pridala sa k nej kolegyňa Yulanda Armstrong. Ďalším krokom, ktorý pomôže znepokojeným cestovateľom, je aj meditácia a dychové cvičenia.

Ilustračná fotografia. Foto: Pexels/Kelly

Čo si môžete vypýtať od letušiek

„S úzkosťou žijem už od svojej puberty. Teraz mi v oblakoch pomáha pomalé dýchanie. Vďaka nemu ostávam pokojná aj počas turbulencií a som schopná robiť si svoju prácu,“ radí ďalšia z letušiek, Doménica Jiménezová. Ak nepomôže ani to, treba si nájsť rozptýlenie. Čas strávený v lietadle je najlepšie využiť čítaním knihy, počúvaním hudby alebo pozeraním filmov.

