Nepovedal jej, že ju čaká smrť. Paul McCartney chcel, aby si jeho milovaná Linda užívala život naplno

Ich láske nikto neveril. Označovali ju za úlet, pozérstvo jedného muzikanta a extravagantnej fotografky. Po ich svadbe sa v hudobnej brandži uzatvárali stávky, ako dlho spolu títo dvaja vydržia. Väčšina, vrátane Johna Lennona, tipovala maximálne rok. Všetci sa mýlili. Vzťah Paula McCartneyho, ktorý 18. júna oslavuje 82. narodeniny, a Lindy vydržal 30 rokov, až kým ich nerozdelila smrť.

Sukničkár Paul

Paul McCartney sa stretol s americkou fotografkou Lindou Eastmanovou v roku 1967 na koncerte v jednom londýnskom bare. V tom čase však známy beatlesák chodil už piaty rok s anglickou herečkou Jane Asherovou - keď však spoznal Lindu, na svoju priateľku úplne zabudol. Keď Linda odišla od stola, aby si išla pre drink, Paul McCartney jej blokoval cestu.

Než sa stihla predstaviť, spevák ju pozval, aby sa pripojila k jeho priateľom. „Predstavil som sa a povedal: ‚Po tomto ideme do iného klubu. Chceli by ste sa k nám pridať?',“ spomínal vo svojej knihe na prvé stretnutie. „Nikdy predtým som, samozrejme, túto frázu nepoužil, ale tentokrát to fungovalo,“ smial sa McCartney, ktorý mal v tom čase povesť sukničkára.

Ako prvý sa jej páčil Lennon

Ani Linda ale nebola svätuškárka. Bola vydatá za geológa, ktorého spoznala na vysokej škole a aj napriek tomu, že spoločne vychovávali dcéru Heather, manželia sa začali vzďaľovať. Linda mala údajne románik s Mickom Jaggerom z The Rolling Stones aj s Jimom Morrisonom, hviezdou The Doors. Keď spoznala skupinu Beatles, jej favoritom bol najprv John Lennon. „Bol to môj hrdina. Ale keď som ho spoznala, fascinácia rýchlo vyprchala a zistila som, že je to Paul, ktorý sa mi páči,“ priznala neskôr Linda.

Len o dva dni po barovom stretnutí narazil Paul McCartney na Lindu opäť. Spoločne sa ocitli na tlačovej konferencii, kde Beatles propagovali svoj nový album. Linda Eastmanová bola v tom čase váženou fotografkou – bola prvou ženou, ktorá nafotila obálku Rolling Stone a v brandži si cenili, že dokázala zachytiť popové a rockové hviezdy v unikátnych momentoch. „Vždy som žartoval, že som zničil Lindinu kariéru,“ priznal McCartney, pretože odkedy začali spolu chodiť, bola známa najmä ako „Paulova frajerka“ a neskôr ako „Paulova manželka“.

Odvoláme svadbu?

Dvojica si ale spočiatku nechcela priznať, že ich flirt môže prerásť do niečoho seriózneho. Keď ale McCartney prišiel do New Yorku, vedel, že musí uvidieť svoju americkú fotografku. Zamiloval sa vášnivo a úplne. Ihneď sa rozišiel s Jane a na dôkaz ohromnej lásky Lindu požiadal o ruku. Fotografka ani chvíľu neváhala a povedala áno a o necelý rok a pol po ich prvom zoznámení už stáli pred oltárom. Linda a Paul dokonca o osem dní predbehli svadbu Johna Lennona a Yoko Ono. A to aj napriek tomu, že večer pred svadbou chceli sobáš odvolať.

