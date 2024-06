Detaily vraj nechceme počuť. S týmtito hercami a herečkami sa nebozkáva dobre, prezradili to ich kolegovia

Vášnivé momenty na obrazovkách majú vyzerať realisticky. Diváci by počas nich určite nemali vycítiť, že sa pozerajú na dvoch pracujúcich kolegov a preto im často ani nenapadne, že bozky, ktoré vidia na obrazovke, nie sú úprimné.

Pracujúci herci sa však do svojej úlohy musia naplno vžiť, aj keď to pre nich niekedy nie je jednoduché. Dosvedčuje to aj zoznam siedmich známych tvárí od magazínu Best life, o ktorých ich filmoví kolegovia prezradili, že nie sú práve majstrami bozkávania.

7. Burt Reynolds - to nechcete počuť

Ešte v roku 2022 Sally Field, Reynoldsova dlhoročná kolegyňa a bývalá priateľka, priznala, že za jej najhorší filmový bozk môže práve on. Umelci si spolu zahrali v štyroch filmoch počnúc akčnou komédiou Poliš a bandita z roku 1977 a neskôr dokonca istý čas tvorili pár.

Sally si v tom čase myslela, že jeho bozky budú v súkromí príjemnejšie, no mýlila sa. „Nebolo to niečo, čo by mu veľmi išlo. Mohla by som ísť do detailov, ale to nechcete počuť,“ prezradila herečka a dodala, že najväčší problém jej robilo hercovo enormné slintanie.

6. Matthew McConaughey - zasoplený v oceáne

Zahrali si spolu v romantickej komédii Ako prísť o muža za 10 dní aj v dobrodružnom Mačacom zlate, no keď má opisovať ich spoločné bozky, nevynárajú sa jej práve najmilšie spomienky. Kate Hudson však tvrdí, že viac ako jej filmový kolega sú na vine situácie, v ktorých mali bozky padnúť.

„Ako keď sme sa bozkávali na konci Mačacieho zlata. Boli sme v oceáne, naše lietadlo havarovalo a on mal sople po celej tvári,“ pamätá si herečka, ktorá počas scény mala ponoriť pod vodu a pred bozkom lapať po dychu, čo celú situáciu ešte viac skomplikovalo. Dvojica má v tejto súvislosti za sebou vraj len trápne scény a na filmovom plátne sa nikdy nebozkávali bez toho, aby ich niekto alebo niečo nevyrušilo.

5. Kate Hudson - cibuľová hostina

Ani samotná Kate neostala bez kritiky. Za svoju najhoršiu filmovú partnerku na bozkávanie ju označil Dane Cook, po boku ktorého si zahrala v komédii Kamarátove dievča. „Musím to o nej prezradiť, myslím, že pred tou scénou si asi zámerne urobila cibuľovú hostinu,“ opísal herec.

4. Jason Segel - odmietala ho, kým neprestane

