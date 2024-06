Ak by nemal prilbu, už by nebol medzi živými. Šéfkuchár Gordon Ramsay má silný odkaz pre všetkých oteckov

Britský šéfkuchár Gordon Ramsay, ktorý je sám otcom šiestich detí, oslovil dnes prostredníctvom sociálnej siete všetkých oteckov. Ramsay mal pred pár dňami vážnu nehodu na bicykli, po ktorej mu telo zdobia obrovské modriny. Svojim sledovateľom preto nakrútil video, v ktorom apeluje na jednu vec.

„Chcem vám všetkým popriať šťastný Deň otcov. A zároveň vás poprosiť, aby ste nosili prilbu. Ak by som to neurobil, už by som tu skutočne nebol,“ uviedol na svojom Instagrame. „Darí sa mi dobre a nezlomil som si žiadnu kosť ani neutrpel žiadne väčšie zranenia, ale som trochu pomliaždený a vyzerám ako fialový zemiak,“ dodáva vo videu, v ktorom zároveň apeluje na všetkých priaznivcov, aby nezabúdali na prilby najmä v prípade, že sa bicyklujú s deťmi. „Je úplne jedno, aká krátka cesta vás čaká,“ hovorí.

Ako si tento deň pripomenuli ďalšie známe osobnosti?

Princ William

Princ William oslavuje dnešný deň dojemnou fotografiou zo svojej minulosti. „Šťastný Deň otcov, tati,“ píše k obrázku, na ktorom sa on sám ako malý chlapec hrá v záhrade plnej sedmokrások s Kráľom Charlesom, v tom čase ešte princom z Walesu, ktorý na snímke kope do farebnej lopty.

Moment plný lásky zverejnila dnes aj princezná Kate. K fotografii, ktorá zachytáva princa Williama s jeho tromi deťmi, princom Georgom, princeznou Charlotte a princom Louisom na pláži hľadiac na more, napísala: „Ľúbime ťa, ocko. Všetko najlepšie ku Dňu otcov.“

