Plakala, až jej opuchli oči. Zuzka Smatanová oslávila štyridsiatku

Štvrtý krížik si už pripísala aj Zuzana Smatanová. Okrúhle jubileum speváčka oslávila s blízkymi a večer i na koncerte s fanúšikmi. „Už som štyrikrát plakala od prekvapení a šťastia, opuchli mi oči, ale mám sa parááádne. Ďakujem za všetky vaše správy a priania,“ vyznala sa na svojom Instagrame.

Štyridsiatka je pre ňu vzácnym míľnikom. „Či chcem či nechcem, niečo sa mení, ale pozorujem to so všetkou láskou,“ napísala na sociálnej sieti. Ako však priznala, ide bez najmenšieho prikrášľovania o najlepšie obdobie jej života. „Síce už dávno viem, čo chcem a presne viem, čo nechcem, ale my ženy niekedy v tomto období dozrievame do človeka, ktorý sa vie rozhodnúť, kam vloží svoju energiu a kam určite nie, váži si svoj čas aj zdravie, naučí sa hovoriť zásadné nie a potom aj jasné áno…,“ rozpísala sa Zuzka, ktorá už pred časom medializovala svoj bol s vyhorením a depresiou. Náročné chvíle, ktorými si prešla, jej však pomohli brať život s väčším nadhľadom.

„Môj bonus: Je mi úplne jedno, čo si kto o mne myslí! A že mám nejaké vrásky navyše alebo kde-tu mám nový šedivý vlas? To je krása!! krása zrenia a skúseností…,“ vyznala sa. Za štyri dekády života sa totiž naučila, že nie je nič dôležitejšie než láska v sebe a k sebe. „Akceptovanie svojich „dostatkov” aj nedostatkov, ich prijatie, to je sloboda na duši. Takú má v sebe moja štyridsiatka,“ skonštatovala.