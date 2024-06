Ľudia žasnú, princezná Kate sa po dlhom čase objavila na verejnosti. V liečbe robí dobré pokroky

Po tom, ako v marci oznámila, že bojuje s rakovinou, sa stiahla z verejného života a sústredila sa len na seba a svojich blízkych. Teraz sa však princezná Kate na prekvapenie všetkých opäť objavila na verejnosti. Zúčastnila sa totiž na slávnostnej vojenskej prehliadke Trooping the Colour, ktorá sa koná každoročne v centre Londýna pri príležitosti narodenín britského monarchu.

Princezná Kate bola krásna a zdala sa uvoľnená. Foto: tasr

Kate pred začiatkom prehliadky previezla spolu so svojimi deťmi v koči. Davy ľudí lemujúce ulice britskej metropoly jasali, keď koč s princeznou a jej deťmi prechádzal okolo. Zdalo sa pritom, že princezná oblečená v bielych šatách a klobúku bola počas jazdy uvoľnená, informuje TASR na základe správ agentúr Reuters a DPA. Po jazde kočmi a na koňoch sa britská kráľovská rodina vrátila do Buckinghamského paláca a neskôr členovia rodiny spoločne vystúpia na balkón. Pridať by sa k nim mala podľa CNN aj Kate.

Robí pokroky

O tom, že robí v liečbe pokroky, informovala princezná svojich priaznivcov už v piatok. „Za posledných pár mesiacov som bola unesená zo všetkých milých správ podpory a povzbudenia. Pre mňa a Williama to naozaj zmenilo svet a pomohlo nám obom prežiť ťažšie časy. Robím dobré pokroky, ale ako každý, kto prechádza chemoterapiou, viem, že sú dobré aj zlé dni. V tých zlých dňoch sa cítite slabí, unavení a musíte svojmu telu dopriať odpočinok. Ale v dobrých dňoch sa cítite silnejší, chcete čo najviac využiť ten pocit,“ napísala na Instagram. „Moja liečba pokračuje a bude ešte niekoľko mesiacov. V dňoch, keď sa cítim dosť dobre, je radosť zapájať sa do školského života, tráviť osobný čas vecami, ktoré mi dodávajú energiu a pozitívnu náladu, ako aj trochu z domu pracovať,“ dodala.

Ako zároveň priznala, dúfa, že sa počas leta pridá aj k ďalším verejným aktivitám, no rovnako podľa vlastných slov vie, že ešte nie je vonku z najhoršieho. „Učím sa byť trpezlivá, hlavne s neistotou, ktorú prežívam. Beriem každý deň tak, ako prichádza, počúvam svoje telo a dovoľujem si vziať teraz potrebný čas na uzdravenie. Ďakujem veľmi pekne za pochopenie a všetkým z vás, ktorí ste sa so mnou tak odvážne podelili o svoje príbehy,“ vyznala sa na sociálnej sieti.