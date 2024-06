Psychologička z Harvardu: Nebojte sa v práci použiť týchto osem fráz a budete spokojnejší

Vysoké pracovné tempo, termíny, neistota, pocit nespokojnosti a frustrácie. „Ak tento druh chronického stresu pociťujete v práci dlho, môže to viesť k vyhoreniu,“ varuje psychologička Courtney Warrenová z Harvardu, ktorá pre CNBC uviedla osem jednoduchých fráz, vďaka ktorým môže byť život v práci jednoduchší a šťastnejší. Najdôležitejšie je podľa nej stanovenie zdravých hraníc, ktoré sú kľúčom k duševnému zdraviu a zmierneniu stresu.

Foto: Freepik

8. Chcem sa viac angažovať

Ak sa cítite vylúčení z pracovného kolobehu, stačí sa podľa psychologičky ozvať, že sa chcete viac angažovať. Dobrou prevenciou pred vyhorením je podľa Warrenovej zdravé zapojenie sa do spoločných aktivít spojených s prácou. „Vďaka tomu môže byť vaša kariéra zmysluplná, cítite prepojenie s kolegami, prežívate pozitívne pocity a vašu kompetenciu aj niekto ocení,“ vysvetlila.

7. Nezdá sa mi to spravodlivé

Vnímate nespravodlivého zaobchádzania na pracovisku je podľa psychologičky alfou a omegou. Ak si všímate, že vo vašej práci sa nedejú veci s „kostolným poriadkom“, nemali by ste sa báť ozvať sa, či už sa krivda stala vám alebo niekomu inému. Práve to, že sa ozvete, môže podľa Warrenovej spustiť v práci mechanizmy, ktoré povedú k pozitívnym zmenám.

Foto: Freepik

6. Cítim sa nedostatočné ocenený/á

Pracovný stres sa zvyšuje o to viac, keď sa vám zdá, že vaše úsilie nikto nevidí a nikto neocení. „Ak sa vám to deje, je veľmi rozumné hovoriť s kolegami alebo nadriadenými, že tvrdo pracujete, ale cítite sa podhodnotení. Keď si myslíte, že robíte skvelú prácu, je dôležité, aby ste to sami uznali,“ vysvetlila psychologička.

