So starnutím sa vyrovnáva po svojom. Zuzana Belohorcová pochopila, že si treba najmä zachovať samu seba

„Určite ku každému životnému obdobiu človek musí pristupovať s pokorou,“ myslí si Zuzana Belohorcová, ktorá sa aj dva roky pred okrúhlou päťdesiatkou môže pochváliť štíhlou vyšportovanou figúrou. Bývalá moderátorka by aj dnes svojím vzhľadom tromfla nejednu dvadsiatničku. V rozhovore pre denník Nový Čas úprimne a otvorene prehovorila o tom, ako sa vyrovnáva so starnutím a čo robí pre to, aby vyzerala stále dobre.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/belohorcova.zuzana/photos/a.197959996915133/640767872634341/?type=3&ref=embed_post

Z dračice mama a manželka

Zuzana sa kedysi preslávila najmä moderovaním relácií pre dospelých Láskanie a Peříčko a v médiách ju nazývali učiteľkou lásky. Mala výrazné plavé vlasy, no pohľady mužov často klesali k jej bujnému dekoltu.

Prešli roky a sotuácia sa zmenila. Z dračice je zodpovedná mama dvoch detí a oddaná manželka, ktorá rada varí. „Najkrajší okamih je, keď vám váš partner ráno, ako prvé keď otvorí oči, povie, že vás miluje,“ hovorí exmoderátorka.

Vrásky jej neprekážajú

Článok pokračuje na ďalšej strane: