Urobila radikálny krok. Som vedomejšia, šťastnejšia a lepšie sa mi vstáva, hovorí Kristína Svarinská

Aj keď svoje súkromie príliš na verejnosti neodhaľuje, z času na čas o sebe niečo prezradí. Kristína Svarinská sa netají tým, že sa roky dôkladne stará o svoje telo a dušu. Okrem pravidelného cvičenia a masáží tváre ju však robí podstatne šťastnejšou a zdravšou aj ďalšia vec.

V auguste 2022 sa totiž rozhodla prijať výzvu, že vydrží rok bez alkoholu. Hviezda seriálov Dunaj, k vašim službám či Sestričky predsavzatie napokon splnila a „nasucho“ je už celých 22 mesiacov. „Stále nepotrebujem dôvod na to, prečo nepiť. Proste to tak je. Triezvosť je nové sexi,“ zverila sa podľa magazínu Plus 7 dní herečka ešte pred časom.

Šťastnejšia ako kedykoľvek predtým

Svojho kréda sa stále drží a v triezvosti chce pokračovať do konca života. Vďaka tomu, že nepije, totiž nastala v jej živote obrovská zmena. „Vnímam to tak, že človek je vedomejší, ja som napríklad šťastnejšia, radostnejšia, lepšie sa mi ráno vstáva, lepšie sa mi chodí spať, samotný spánok je lepší, kvalitnejší, celkovo sa mi zlepšila kvalita života,“ vymenovala pre jojkárksky Top Star.

Ľudia okolo nej si už na jej triezvosť zvykli a nikto to nerieši, práve naopak, reagujú na Kristínu fantasticky a v jej rozhodnutí ju podporujú. „Otravné to je, keď prídem do nového prostredia. V našej krajine nie je veľmi bežné, že človek nepožíva alkohol. Myslím si, že je najvyšší čas nabúrať zaužívané spoločenské normy,“ uviedla pre Top Star. Na spoločenských udalostiach sa však stále rada zúčastňuje, naučila sa len povedať jednu vetu.

