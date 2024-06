Po dvoch infarktoch má dôvod na radosť. Roman Luknár opäť pracuje, takto mu na pľaci vyhoveli

Znova má dôvod na radosť. Reč je o Romanovi Luknárovi, ktorý sa donedávna potýkal s vážnymi zdravotnými problémami, pre ktoré sa stiahol z verejného života a prestal pracovať. Zdá sa však, že známemu hercovi svitla nová nádej, keď sa pred časom znova postavil pred televízne kamery, informuje denník Nový Čas.

Rozchodil to

Roman Luknár patrí nielen v slovenskej, ale aj českej hereckej brandži medzi najjagavejšie hviezdy. Do dnešného dňa sa objavil v mnohých inscenáciách, televíznych projektoch či vo filmoch. Diváci si ho donedávna môžu pamätať aj v úlohe svojrázneho riaditeľa gymnázia z markizáckeho seriálu Pán profesor.

Posledné roky ho však na obrazovkách vídať čoraz menej a prestal sa ukazovať aj na verejnosti. Dôvodom vraj majú byť vážne zdravotné problémy, ktoré ešte vlani priznal pre jojkársku reláciu Top Star. „V januári som mal dva infarkty. Presne o štyri mesiace na to to mal aj Dano Heriban. Len ja som to rozchodil,“ prezradil v rozhovore šokujúce informácie.

Stopercentný invalid

Roman Luknár preto na rozdiel od svojich hereckých kolegov nemôže v prípade natáčania stráviť na pľaci 12 a viac hodín a musel sa svojej milovanej práce vzdať.

Pred časom mu však svitla nová nádej, keď sa ho Televízia JOJ rozhodla obsadiť do jednej z úloh v divácky úspešnom projekte Nemocnica. Nielenže tak umelec môže znova robiť to, čo ho napĺňa, ale opäť si aj slušne privyrobí.

Podľa informácií denníka Nový Čas nakrúcal teraz asi dva až tri mesiace a prácu na seriáli si pochvaľuje. Od vedenia televízie totiž dostal podmienky, ktoré aj pri svojich zdravotných ťažkostiach zvláda. „Ľudia sú ku mne strašne slušní, prispôsobujú sa mne aj mojim časovým potrebám, pretože nemôžem byť na pľaci 12 hodín ako ostatní. Nevymýšľam si to, mám na to papier, som stopercentný invalid,“ priznal herec.