Slávni svokrovci sa báli, aký bude život s hercom. Ivan Šándor stretol svoju Ronnie na dámskych záchodoch

„Ahoj, ako sa máš?“ To je kultová veta Joeyho Tribbianiho zo seriálu Priatelia, ktorému celé roky prepožičiaval hlas Ivan Šándor - „Šandy“. Keď sa ho ľudia pýtajú, čo má spoločné so seriálovým záletníkom, hovorí otvorene: „Nič. Vôbec nič.“ Obľúbený dabingový herec, ktorý v súčasnosti hviezdi v seriáli Dunaj, k vašim službám, je dvojnásobným otcom a manželom, ktorý je 17 rokov šťastne ženatý s neurologičkou Ronnie. Keď sa ale jej známi rodičia dozvedeli, že randí s hercom, neboli vôbec nadšení.

V triede s Rothom a Rolincovou

Jeho mama bola učiteľka v škôlke a otec bol ekonomickým inžinierom. Hoci Šandorovci neboli umelci, ich synovia si vybrali presne tento smer – z Michala sa stal tanečník a zo staršieho Ivana herec. Ivan vyhrával recitačné súťaže a otec ho časom prihlásil do Detskej rozhlasovej dramatickej družiny, kde si jeho talent ihneď všimli. Už ako dieťa daboval v Tisícročnej včele a nikoho neprekvapilo, keď sa o pár rokov prihlásil na konzervatórium. „O inej škole som ani neuvažoval. Navyše, nebola tam matematika,“ spomínal pre Šarm rodený Bratislavčan, ktorý sa na konzervatóriu stretol v jednej triede so Soňou Norisovou, Robom Rothom aj Darinkou Rolincovou.

Kým jeho spolužiaci skúšali po konzervatóriu šťastie na Vysokej škole múzických umení, Ivana poslal otec na rok do Francúzska k ich príbuzným. „Tam som chvíľu študoval francúzštinu, potom som špekuloval, predsa len v osemnástich rokoch po revolúcii človek veľmi nevedel, čo robiť, myslím, že ani teraz mnoho 18-ročných nevie. Potom som sa vrátil, boli talentovky na VŠMU u Emila Horvátha a Juraja Slezáčka, ktorí ma zobrali,“ prezradil pre SME Ivan Šándor, ktorý sa preslávil najmä vďaka svojmu nezabudnuteľnému hlasu.

Deťom hovoria, že sa stretli v knižnici

Diváci ho môžu počuť v roli Matta Damona, Brada Pitta či Paula Walkera vo filmoch Rýchlo a zbesilo. Tú najväčšiu slávu mu ale priniesla úloha Joeyho v seriáli Priatelia. Ešte aj dnes ho všetci pýtajú, čo s ním má spoločné. „Nič. Vôbec nič,“ odpovedá so smiechom Ivan, ktorý s Joyem nemá spoločnú ani povesť záletníka. Do svojej osudovej partnerky, manželky Ronnie, sa zamiloval ako 32-ročný na prvý pohľad, no musel o ňu poriadne zabojovať, pretože jej slávni rodičia si nevedeli predstaviť, že ich dcéra skončí s hercom.

Článok pokračuje na ďalšej strane: