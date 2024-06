Pretvára outfity celebrít, aby sedeli aj ženám s normálnou postavou. Svoje telo miluje, aj keď pribrala

Verí, že dobrý vkus nemá konfekčnú veľkosť a každý deň to dokazuje tisíckam jej podobných žien. Influencerka Katie Sturino sa pred časom rozhodla vziať veci do vlastných rúk a na vlastnej koži svetu ukázať, že štýlové oblečenie nie je len pre známe tváre s dokonalou postavou. Na svojich sociálnych sieťach si za ten čas vybudovala obrovskú komunitu, no nie všetci s jej názormi súhlasia.

Snažila sa nepribrať

Katie je známa tým, že pretvára outfity celebrít. Oblieka si podobné kúsky, aké nájdete na fotografiách Meghan Markle, Emmy Roberts, Kate Moss či Miley Cyrus, aby inšpirovala ostatné ženy plnších tvarov a ukázala im, že tiež môžu byť atraktívne a nosiť to, čo sa im páči.

Mnohým je inšpiráciou. Konečne vidia šťastnú a zdravú ženu, pre ktorú to, že pribrala, nie je koniec sveta. Ona sama si však k sebe musela nájsť cestu. „Kým som bola vydatá, veľmi ma trápilo moje telo. Bola som posadnutá tým, aby som si udržala veľkosť 12,“ priznala pre Glamour Katie, ktorá však po rozvode začala rýchlo priberať.

Začala sa obliekať inak

Spočiatku si ani neuvedomila, že sa to deje. Jej životospráva sa príliš nezmenila, ďalej cvičila, no kilogramy jednoducho pribúdali. „Dostala som sa na veľkosť 16, ktorú nosím dodnes, no stala sa prekvapivá vec - naozaj som začala milovať svoje telo,“ otvorila sa a dodala, že ju to prinútilo robiť aj ďalšie veci, do ktorých by sa predtým nikdy nepustila

Článok pokračuje na ďalšej strane: