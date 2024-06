Chystáte sa na letný hudobný festival? A nosíte kontaktné šošovky? Odborník poradí, na čo si dať pozor

Koncerty pod holým nebom sú obdobím radosti, hudby a nezabudnuteľných zážitkov. Organizmus a telo je však počas festivalov vystavené náročnejším podmienkam. Trpia aj oči a pre nositeľov kontaktných šošoviek môžu tieto udalosti predstavovať viacero zdravotných rizík, ktoré by sa nemali podceňovať. Odborník preto poradí, čo robiť a ako sa správať, aby ste sa vyhli podráždeniu očí či infekciám.

Očný lekár Radovan Piovarči. Foto: Archív autora

Pozor aj na čistotu puzdra

Kým sa vy na podujatí zabávate, okolité prostredie predstavuje pre vaše oči riziko. Môže za to nielen tvrdá zem a nocovanie v stane, ale aj tanec na prašných poliach či lúkach. Taktiež sa potýkame so zníženými možnosťami na dôkladnú hygienu rúk a tváre. Sú to práve čisté ruky, ktoré sú pri manipulácii s kontaktnými šošovkami také dôležité.

„Náš zrak si musíme chrániť vždy, za každých podmienok. Je to najdôležitejší zmysel, ktorým disponujeme. Aj v pôde a vo vzduchu sa zdržiavajú baktérie, vírusy a ostatné patogény, ktoré predstavujú pre oči zdravotné riziko. Od rána do neskorej noci stojíme, tancujeme a sedíme na prašnej zemi. Chytáme rôzne predmety, podávame si pravice. Kontakt očí a neumytých rúk môže mať za následok závažné očné infekcie, ako napríklad zápal spojiviek,“ varuje primár Očnej kliniky NeoVízia Radovan Piovarči.

Foto: Freepik.com, gpointstudio

Podľa jeho slov však treba dbať aj o čistotu úložných puzdier a roztok v nich pravidelne meniť. Nikdy by sme sa o puzdro nemali deliť s inými ľuďmi. „Mikroorganizmy sa vďaka kontaktnej šošovke lepšie prisajú na oko a môžu vyvolať vážne zápaly rohovky spojené s bolesťami, svetloplachosťou, začervenaním, slzením, vredmi rohovky a v ťažkých prípadoch môžu spôsobiť dokonca i slepotu. Pri podráždení je vhodné používať umelé slzy a v nosení šošoviek si robiť prestávky,“ radí lekár.

Pitný režim

V dôsledku festivalovej zábavy sa môže stať, že si kontaktné šošovky zabudneme pred spaním z očí vybrať. A to nie je dobré. Vhodné je preto siahať po jednodňových šošovkách. Nemenej dôležité je dbať o pitný režim. „Nedostatočný príjem tekutín môže spôsobiť suchosť očí, čo je obzvlášť nepríjemné pre nositeľov kontaktných šošoviek. Navyše hrozí aj poškodenie samotnej šošovky a následne aj ľudskej rohovky,“ varuje Piovarči.

