Tento typ tašky by si lekári chiropraktici na chrbát nezavesili: Škodí chrtici a zapríčiňuje dve veci

Ak patríte k ľudom, ktorí vždy myslia na všetko, určite to dobre poznáte. Pred odchodom z domu si zbalíte jeden sveter navyše, veď čo ak vám náhodou bude zima? S podobným odôvodnením do tašky hodíte aj druhú fľašu s vodou, kozmetickú tašku, dáždnik, ak by náhodou spŕchlo a knihu, ktorú po ceste do práce plánujete čítať.

Ovplyvňuje držanie tela aj chôdzu

K tomu všetkému sa občas pridá aj notebook a z tašky, ktorej obsah vám má poslúžiť len jeden deň, sa stane poriadna batožina. Nosenie takéhoto nákladu na pleciach však po čase môže spôsobiť oveľa viac než len frustráciu z preťaženého ramena.

„Nižšia hmotnosť je v prípade tašiek vždy prioritou. Aj keď si ju môžete prehodiť na druhé rameno, pridaná váha v konečnom dôsledku ovplyvní držanie tela aj chôdzu, “ vysvetlil chiropraktik Kevin Lees magazínu Huffpost. Ak teda trpíte bolesťami chrbta, krku alebo stuhnutými trapézami, pravdepodobne za to môže nesprávny výber kabelky či batoha.

Ilustračná fotografia. Foto: Freepik/rawpixel.com

Náročná liečba

„ Bolesť hornej alebo dolnej časti chrbta vzniká pri zmene chôdze alebo pri zmene držania tela v dôsledku nerovnováhy hmotnosti. Ak sú popruhy na batožine úzke a zarývajú sa do kože, môže dôjsť k poškodeniu nervov, “ opísal Lees, ktorý upozorňuje aj na to, že to má neskôr za následok brnenie alebo necitlivosť, čo môže viesť k slabosti či strate sily úchopu.

Problémy sa pritom môžu dostaviť až po určitom čase, pretože takýmto zraneniam chvíľu trvá, kým vyjdú na povrch a tým je ich liečba o niečo náročnejšia. Pokiaľ ide o tašky, ktoré sú najhoršou voľbou pre ľudský chrbát, lekári sa zhodujú na jednom type.

Čo je pred chrbticu najhoršie a čo najlepšie