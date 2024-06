Bol pankáčom, ktorý popíjal krabicové víno. Matúš Kvietik chce pre svoje dve dcérky lepšie detstvo

Ako čašníka Jakuba v seriáli Dunaj, k vašim službám si ho zamilovali všetci. „Som podobne emotívny, ale inak nezachádzam do takej naivity alebo naivnej miloty, do ktorej sa dostáva táto moja postava,“ prezradil na seba pre Markízu Matúš Kvietik, ktorý sa nepovažuje za alfasamca a mrzí ho, že muži neriešia svoje problémy, ale zahrabú ich v sebe. On sám otvorene hovorí o tom, ako mu v minulosti diagnostikovali patologickú depresiu, s ktorou žije denne. Jeho obrovskou motiváciou sú dve dcérky - Sofia a Lilly.

Detstvo? Nič moc

„Takýchto pacientov je veľa. Len mnohí si to neuvedomujú, nepripúšťajú alebo jednoducho kašlú na svoje psychické zdravie. Samozrejme, sú aj takí, ktorí sa hanbia priznať si, že niečo s nimi nie je v poriadku. Psychické zdravie zanedbávajú predovšetkým muži. Vidím to aj vo svojom okolí,“ povedal teraz pre Plus 7 Dní obľúbený herec, ktorý vysvetlil, že depresie uňho spôsobila kombinácia ťažkého detstva s istou traumatickou udalosťou v rodine.

„Vyrastal som s mamou. O otcovi nerád hovorím a spomienky na detstvo sú nič moc,“ uviedol s tým, že s otcom Martinom nie je v kontakte. Martina Kvietika obžalovali z korupcie v známej kauze Dobytkár a Matúš sa od otcových problémov dištancoval. Ako hovoril v minulosti pre Nový Čas, to, že jeho otec žil v nadštandarde, neznamená, že tak žil aj on.

Problémový pankáč

„Ja bývam v dvaapolizbovom byte v Petržalke. Nepohybujem sa v gigantickom luxuse,“ vysvetľoval Matúš, ktorý mal 17 rokov, keď sa jeho rodičia oficiálne rozviedli. „A poviem úprimne, keď išli od seba, aj sme si s bratom vydýchli. Oni sa k sebe jednoducho nehodili a bol medzi nimi nekonečný boj. Takto je to lepšie pre všetkých,“ priznával herec, ktorý ale dodal, že ani jeho rodičia to s ním nemali ľahké.

