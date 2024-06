Úspech slovenskej kuchyne! Maškrtu našich starých mám v zahraničí ohodnotili ako jednu z najlepších

Naši predkovia isto ani netušili, že ich recepty raz budú hodnotiť ľudia z celého sveta. Populárny cestovateľský gastroportál Taste Atlas si tentokrát posvietil na „najobľúbenejšie európske pouličné sladkosti​" a hoci v rebríčku figurujú desiatky pokrmov vrátane svetoznámych francúzskych palaciniek Crêpes či španielskych Churros, zahanbiť sa nenechali ani tie slovenské. Pozrite sa, ako dopadli.

Taste Atlas je známy gastronomický web, ktorý zhromažďuje recepty, recenzie od potravinových kritikov či tipy na obľúbené reštaurácie. S obľubou ho však navštevujú aj cestovatelia, ktorí chcú ochutnať tradičné miestne pokrmy, prípadne prispieť svojím názorom na rôznorodé medzinárodné chute.

Pozrite si jeho zoznam najobľúbenejších pouličných maškŕt:

1. Pastel de nata

Prvé miesto v rebríčku si uchmatol Pastel de nata, pochutina z Portugalska. Ide o vaječný pudingový koláč, ktorý je populárny po celom svete. „P re najlepší výsledok by náplň nemala byť príliš sladká a nemala by mať príchuť citrónu ani vanilky. Namiesto toho by mali byť koláče posypané škoricou a ideálne podávané so šálkou kávy," píše Taste Atlas.

2. Crêpes

Na druhom mieste skončili svetoznáme francúzske palacinky, známe aj ako Crêpes. „Tieto tenké palacinky sa vyrábajú z pšeničnej múky a majú pôvod vo francúzskom regióne Bretónsko. Hoci sú palacinky francúzskou základňou a národným jedlom, sú také obľúbené, že sa rozšírili po celom svete od prelomu 20. storočia, keď sa biela pšeničná múka stala cenovo dostupnou,“ opisuje Taste Atlas.

3. Gelato al pistacchio

Na treťom mieste sa objavila talianska mrazená pochúťka - pistáciové gelato. „Táto mrazená pochúťka, ktorá je základom v každej gelaterii, vo svojej pôvodnej podobe kombinuje pistáciovú pastu s klasickým základom mlieka, smotany, vajec a cukru. Občas sa môžu pridať drvené a opečené pistácie, ale základná textúra by mala vždy zostať hustá a krémová," uvádza portál.

Slovenský úspech

Hoci v rebríčku figurujú desiatky pokrmov z celej Európy, zahanbiť sa nedalo ani Slovensko.