Burleska Vanessa tancuje prezlečená za klauna a robí pikantné šou: Muži boli ku mne vždy úctiví a milí

Viac ako 10 rokov sa venuje umeniu, ktoré si mnohí spájajú s nahotou a striptízom. Burlesque tanečnica Vanessa Pudis, ktorá sa na pikantnej scéne pohybuje pod umeleckým menom Diamond Fairy, vedie dnes v spolupráci s priateľkou Mayrou vlastný putovný burlesque Cabaret Mimosa a popritom sa stará o syna a domácnosť. O tom, čo všetko znamená život burlesky, sa s ňou pre DOBRÉ NOVINY zhovárala Andrea Fedorovičová.

V rozhovore sa dozviete: ● ako Vanesse zmenilo život rozhodnutie stať sa burlesque tanečnicou,

● s akými predsudkami a reakciami sa vzhľadom na svoju prácu stretáva,

● ako dlho trvá príprava jedného čísla a čo všetko si to vyžaduje,

● čo na Vanessino povolanie hovorí jej partner a rodina,

● ako sa jej zmenil život a hodnoty po príchode dieťaťa.

Aby sme pochopili tvoj životný príbeh, potrebujeme sa najprv trošku zorientovať v tvojom detstve. Na Slovensku si od svojich 9 rokov.

Keď som mala deväť, mama prišla jedného dňa so zbalenými kuframi a povedala, že sa rozvádza. Rodičia mali extrémne toxický vzťah, takže to bolo pochopiteľné. Žili sme vtedy v Rakúsku, no letá sme trávili u starkých v Bratislave a ja som sa po ich rozchode rozhodla zostať tu natrvalo. Nechcela som sa síce sťahovať a začínať v pre mňa cudzej krajine nový život, no bolo to v tej chvíli jediné východisko na lepší život. Nemala som tu do 14-tich kamarátov, iba mojich susedov v približne rovnakom veku a mnohým veciam som poriadne nerozumela. Bolo to také zaujímavé, bolestivé detstvo, no časom som sa adaptovala a vytvorila som si tu svoj svet.

Vanessa kedysi trpela depresiami. Dnes sebavedomá burleska učí druhé ženy, ako sa príťažlivo hýbať. Foto: archív Vanessy Pudis

Ako si sa vlastne dostala k burlesque? Keď si začínala, ešte nič také na Slovensku nebolo.

Keď som mala 23, fungovala som už dlhšie ponorená v depkách. Zomreli mi starí rodičia a rozišla som sa s frajerom a zrazu som si nedokázala nájsť zmysel života, cítila som sa dlhý čas veľmi osamelá, chodila som len do práce a domov. No a zrazu sa to stalo. Videla som film Burlesque s Christinou Aguilerou a Cher a krátko nato mi kamarát poslal odkaz na novootvorený kurz. Neváhala som a hneď som sa prihlásila. Pozerala som sa po takom niečom už asi rok, no nikde nič a zrazu to prišlo.

Nehanbila si sa?

Ja som v tom čase absolútne nebola spokojná so svojím telom. Stále som bývala unavená a často mi bolo psychicky tak zle, že som ani nevládala ísť na hodinu. Snažila som sa to však prekonať a postupne to išlo. Po hodinách mi bývalo zvláštne dobre, postupom času som sa začala cítiť lepšie vo svojom tele a zistila som o sebe prevratnú vec: že tiež dokážem byť sexi a viem sa hýbať ako iné baby. To som o sebe vôbec netušila. A tak som sa postupne vystrelila na svoju cestu.

Ľudia si burlesque často zamieňajú so striptízom. Burlesque obsahuje aj prvky erotiky, aký je medzi nimi rozdiel?

Článok pokračuje na ďalšej strane.