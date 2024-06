Trošku spievam, povedala neznámemu Čechovi. Júlia Hečková by na hviezdnej minulosti zmenila len jedinú vec

Vravela som mu, že trošku spievam, ale on si asi myslel, že nejaké ľudovky, spomínala na prvé stretnutie s manželom.

V osemdesiatych rokoch hádam neexistoval v Československu človek, ktorý by nepoznal súrodencov Hečkovcov a ich slávne hity Taliansky muzikál či Maturitné tablo. Spolu s Marikou Gombitovou a Beátou Dubasovou patrila Júlia Hečková v tom čase medzi najväčšie spevácke hviezdy. No osud aj život to napokon zariadili celkom inak, keď s Nežnou revolúciou v roku 1989 prišiel aj koniec ich hviezdnej kariéry.

A keď Júlia na lyžovačke na Chopku stretla o 16 rokov staršieho ekonóma Jiřího Nečasa, z populárnej speváčky sa odrazu stala manželka a mama. Ľutuje to? Nič by nemenila. „Spievanie je veľmi fajn, ale omnoho cennejšia je pre mňa moja rodina,“ tvrdí dnes víťazka Bratislavskej lýry.

Foto: Wikimedia Commons, Júlia a Peter Hečkovci

Padli na zadok

Júlia Hečková sa narodila 3. decembra 1961 v Bratislave a k hudbe ju priviedol starší brat Peter, hoci ona mala skôr literárne korene. Tie v ich rodine neboli ničím neobvyklým, keďže ich strýko František Hečko bol autorom slávneho románu Červené víno.

Obaja súrodenci však mali blízko aj k hudbe a talent zrejme zdedili po mame. Ako mladá totiž spievala v ochotníckom divadle v operetách. Júliine kroky však po skončení povinnej školskej dochádzky neviedli na konzervatórium, ako by sa mohlo zdať, ale zvolila si štúdium v odbore textilné návrhárstvo na Strednej škole umeleckého priemyslu.

No už vtedy si nad látkami pospevovala. „Popri tom, ako pracovala s látkami, mala pustený magnetofón a spievala si. Raz som prišiel domov, počúvam, počúvam, ale veď tam znejú dva hlasy: Amii Stewart spievala svoje výšky v pesničke Knock on Wood a k tomu sa pripájal Júliin hlas. Tak som zistil, čo som dovtedy nevedel, že moja sestra má velikánsky dar od Boha. Doviedol som ju do Slovkoncertu k dramaturgovi Pavlovi Danekovi, zaspievala tam a všetci naokolo skoro padli na zadok...,“ zaspomínal si Peter v rozhovore pre denník Korzár.

S revolúciou prišiel koniec

Tak objavil sestrin talent a vzal ju pod svoje ochranné krídla do svojej kapely Profily. Zlomovým momentom v ich hudobnej kariére však bolo Júliino víťazstvo na Bratislavskej lýre v roku 1984, keď vyhrala s piesňou Spútaná láskou. „Bola to tvrdá práca. Nijaká protekcia. Aby tam niekto prišiel, postavil sa pred porotu a zaspieval, nebolo vôbec ľahké. Teraz má možno niekto známosti, začnú ho hrať v rádiách a nemusí ísť až tak s kožou na trh. Myslím si, že vždy to bolo, aj bude ťažké. Každý si musí nájsť svoje cestičky…“ tvrdili súrodenci v jednom z rozhovorov.

Potom prišiel veľký hit Taliansky muzikál, ktorí si všetci spievali, ako aj ďalšie známe hity ako Maturitné tablo či Mesto snov. No trvalo to len zopár rokov a s Nežnou revolúciou v roku 1989 sa ich hudobná aj spevácka kariéra skončila. S novým režimom sa v brandži neuchytili a krízu neustáli. Stalo sa aj čosi iného.

Trošku spievam, povedala mu

