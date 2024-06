Najúprimnejšia spoveď Céline Dion: Brala som smrteľné dávky diazepamu, ťarcha klamstva bola priveľká

Kanadská hudobná ikona Céline Dion prijala pozvanie známej moderátorky Hody Kotbovej a v jej relácii sa zverila s vecami, o ktorých fanúšikovia doteraz ani netušili. Až doteraz si všetci mysleli, že speváčka trpí syndrómom stuhnutého človeka od roku 2022, no teraz so slzami v očiach priznala, že s príznakmi choroby bojuje už 17 rokov. Silu hovoriť o tom jej dali jej traja synovia.

Na lekára si nenašla čas

Prvé príznaky ochorenia si všimla už v roku 2008. Syndróm stuhnutého človeka môže spôsobovať svalové kŕče, stuhnutie, ale aj zlé videnie či nezreteľnú reč a presne to sa jej stalo počas svetového turné v roku 2008. „Keď som išla na pódium, bola som veľmi, veľmi, veľmi vystrašená. Tesne predtým som povedala, že neviem, či dokážem odspievať koncert,“ spomínala. Jej spolupracovníci navrhli zrušiť koncert a zavolať lekára, no ona povedala nie.

Syndróm stuhnutej osoby (SPS) je zriedkavý, progresívny syndróm, ktorý postihuje nervový systém, konkrétne mozog a miechu. Príznaky môžu zahŕňať extrémnu svalovú stuhnutosť, bolestivé kŕče v trupe a končatinách, ktoré vážne zhoršujú pohyblivosť. Kŕče môžu byť dokonca také intenzívne, že svojou silou dokážu spôsobiť aj fraktúru kostí.

Varovné signály ignorovala a nedokázala si urobiť čas, aby zistila, čo sa deje. Jej manžel René Angélil v tom čase totiž sám bojoval s rakovinou, ktorej v roku 2016 nakoniec podľahol. „Nevedeli sme, čo sa so mnou deje. Neurobila som si čas. Mala som sa na chvíľu zastaviť a nájsť si chvíľu na to, aby som na to prišla. A akoby to nestačilo, môj manžel bojoval o život,“ priznala speváčka, ktorá spievala aj napriek veľkým zdravotným ťažkostiam.

Vysoké dávky lieku ju mohli zabiť

Keď spieva človek so syndrómom stuhnutej osoby, je to podľa Céline veľmi nepríjemné. „Je to ako keby vás niekto škrtil. Ako keby vám niekto tlačil na hrtan. Nemôžete ísť vyššie ani nižšie. Máte kŕč v hrdle,“ popísala príznaky, ktoré spočiatku pripisovala len prepracovanosti. Po manželovej smrti mala problém skĺbiť kariéru a výchovu svojich troch synov a návštevu lekára stále odkladala. Aby mohla vystupovať, užívala extrémne vysoké dávky diazepamu, ktoré ju mohli zabiť.

Článok pokračuje na ďalšej strane: