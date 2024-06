Problémom môžu byť aj obyčajné šortky. Stevard prezradil, ktorých 5 vecí by ste v lietadle nemali robiť

Stevard Tommy Cimato pozná lietadlo, v ktorom pracuje, ako svoju vlastnú dlaň, a taktiež pozná aj zvyky jeho pasažierov. Aj preto často na sociálne siete pridáva videá s radami a rôznymi vtipnými zážitkami, ktoré deň čo deň zažíva vo svojej práci. Najnovšie vyvolal rozruch vyhlásením, aby ste do lietadla nevstupovali a necestovali v šortkách. Tipov má však oveľa viac.

Jeho video s názvom „Päť vecí, ktoré by ste nikdy nemali robiť v lietadle" dosiahlo takmer päť miliónov pozretí a vyše 650 000 hodnotení páči sa mi to. Hoci ho zverejnil už pred nejakým časom, stále je aktuálne a upozorňuje na veci, o ktorých možno ani neviete.

1. Pozor na splachovač

Nikdy nestlačte splachovač na WC v lietadle či páku na splachovanie holými rukami či prstami. Tommy radí vždy použiť radšej vreckovku, keďže toto miesto je nehygienické a môže byť plné baktérií a špiny.

2. Nezabudnite piť vodu

Na palube lietadla by ste vždy mali myslieť aj na to, aby ste ostali hydratovaní. Podľa stevarda by ste mali vypiť aspoň pol litra vody na každý let, no ak je dlhší, určite si vody doprajte viac.

