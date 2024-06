Bola odvážna a bojovala do posledných metrov. Gabriela Gajanová získala pre Slovensko striebro na ME!

Slovenská atlétka Gabriela Gajanová vybojovala striebornú medailu v behu na 800 m na ME v Ríme. V stredajšom finále zabehla 1:58,79 min a pre Slovensko získala prvý cenný kov na podujatí od roku 2018, keď získal rovnakú medailu v Berlíne Matej Tóth v chôdzi na 50 km.

Foto: TASR/AP

Druhý najlepší výkon v kariére

Gajanová sa postarala o siedmu medailu pre Slovensko na kontinentálnom šampionáte v ére samostatnosti. Zlato získal v Barcelone 2010 kladivár Libor Charfreitag, Tóth má v zbierke dve striebra z ME, rovnako ako kladivárka Martina Hrašnová, bronz vybojovala na 800 m v Barcelone Lucia Klocová.

Gajanovej výkon z Olympijského štadióna v Ríme je druhý najlepší v kariére, rýchlejšie bežala iba pred rokom v Bellinzone 1:58,78 a dosiahla na olympijský limit do Paríža. V stredajšom finále potvrdila pozíciu favoritky Britka Keely Hodgkinsonová, ktorá získala zlato za 1:58,65 min, Gajanová sa vyšvihla k striebru výborným finišom na záverečnej stovke. Bronz patrí Francúzke Anais Bourgoinovej za 1:59,30.

Foto: TASR/AP

Bojovala do posledných metrov

Zverenkyňa švajčiarskeho trénera Louisa Heyera zaznamenala najlepšie umiestnenie Slovenska na podujatí, prekonala aj Viktóriu Forsterovú, ktorá si zabehla finále na 100 m prek. a obsadila 8. miesto.

Foto: TASR/AP

„Stále som v šoku, neskutočne sa teším. Splnilo sa mi to, čo som si priala. Išla som si za tým, bola som v pretekoch odvážna a bojovala som do posledných metrov. Čakali sme, že sa pobeží rýchlejšie, nechcela som prepáliť tempo. Vybojovala som si pozíciu a odvtedy som sa snažila byť v pretekoch. V závere som videla, že mám na dosah aj Keely, mám voči nej mimoriadny rešpekt, je to skúsená pretekárka, no bojovala som do posledných metrov aj s ňou. Z druhého miesta sa neskutočne teším,“ sršala radosťou Gajanová v rozhovore pre RTVS.