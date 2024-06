Nika má v tíme 90 % rómskych kolegov: Sú pracovití a rodinne založení. Aj na teambuilding vezmú celú rodinu

Nikola Kovaličková, ktorej kolegovia aj zákazníci nepovedia inak ako Nika, je výnimočný zjav. Keď sa usmeje, automaticky sa začnete usmievať aj vy. Po pár vetách máte pocit, že pred vami stojí človek, ktorý má za sebou desiatky sebarozvojových školení a je expertkou na soft skills, resilience aj mindfulness.

Nika pochádza z Oravy a kadernícke učilište po prvom roku štúdia nechala. „V lete som si našla brigádu a práca v supermarkete sa mi zapáčila natoľko, že som sa rozhodla odísť zo školy a naplno pracovať.“ Pred jedenástimi rokmi nastúpila do Tesca. Najskôr ako asistentka predaja, po čase sa vypracovala na vedúcu a neskôr na manažérku prevádzky. Vystriedala šesť rôznych prevádzok a keď v novembri 2022 otvárala Tesco Zlaté Klasy, jej pracovné „dieťa“ sa stalo jej najväčšou výzvou v doterajšej kariére.

Prevádzku Zlaté Klasy vedie Nika spolu s prevádzkovým personálnym partnerom Tesco, Arpádom Horváthom (vľavo). Ingrid ako vedúca prevádzky je Nikina pravá ruka a veľká posila. Foto: J. Böhmová

Dokonalé interview vs. realita

Tesco Zlaté Klasy má 16 zamestnancov a niekoľko brigádnikov navyše. 90% je rómskych kolegov. „Predsudky ani obavy pred spustením som nemala. Tie prišli až s otvorením prevádzky. Bola som si istá, že si na pohovoroch vyberiem šikovných ľudí, s ktorými sa bude dobre pracovať.“

Na osobných interview jej väčšina kandidátov tvrdila, že majú prax a predchádzajúce skúsenosti s prácou v obchode. „Keď nastúpili a slávnostne sme otvorili prevádzku, zistila som, že to pravda nebola. V obchode z nich v minulosti nepracoval nik.“ Kolegom podľa Nikoly chýbali základné hygienické návyky aj kľúčové zručnosti. „Jeden deň to zvládli, na druhý už na pokyn z predchádzajúceho dňa automaticky zabudli. Naučiť ich rešpektovať a dodržiavať procesy bolo náročné,“ prezrádza Nika.

Pomohol Človek v ohrození

Kolegyňa za pokladňou bežne skríkla na príbuzného či známeho, ktorý práve vošiel do obchodu. „Sú energickí a neraz hlučnejší. Museli sa naučiť, že ak príde na nákup ich kamarát, nie je vhodné kričať cez pol obchodu na pozdrav.“

Zo začiatku to Nika nemala jednoduché ani s rešpektom. „Cítila som, že ako žena nemám veľkú váhu. Veci, ktoré som im hovorila, akoby som hovorila do vetra.“ S mediátorskou prácou pomohli odborníci z Človeka v ohrození, s ktorou Tesco spolupracuje pri zamestnávaní kolegov z marginalizovaných skupín. Tím zo Zlatých Klasov vybojoval najdôležitejšiu úvodnú „bitku“. Dnes podľa Niky ťahajú za jeden povraz ako súdržný a nápomocný tím.

Rómski kolegovia chodia podľa Niky do práce načas a riadne rešpektujú termíny. Radi ostanú aj nadčasy a ak je to potrebné, navzájom si pomôžu. Foto: J. Böhmová

Vydajú zo seba maximum

Postupne si získali vzájomnú dôveru. Nika sa s kolegami neustále rozpráva, vysvetľuje, zapája ich do každej dennej činnosti. Aj podľa Človeka v ohrození môže dlhšie trvať vybudovať si dôveru rómskych kolegov. „Keď to dokážete, všetko ide ľahšie. Beriem ich ako členov tímu, kolegov, snažím sa budovať si s nimi úprimné kamarátske vzťahy, ktoré majú, samozrejme, svoje hranice.“

Od začiatku chodia podľa Niky do práce načas a riadne rešpektujú termíny. Radi ostanú aj nadčasy a ak je to potrebné, navzájom si pomôžu. Hoci mávajú ťažkosti s vykladaním tovaru „podľa pravidiel“ a neraz ho vyložia tak, ako sa páči im, sú pracovití a statoční.

Keď sa niekto Niky spýta, či v práci nerieši drobné krádeže, rázne odpovie: „U nás sa nikdy nekradlo. Naši kolegovia sú čestní, viem, že v tomto ohľade sa môžem na nich spoľahnúť.“ Keď je to potrebné, vydajú zo seba maximum. „Vedia pomôcť jeden druhému. Keď vidia, že jeden dostal veľa tovaru, ostanú aj hodinu po práci, aby mu pomohli. Vedia byť naozaj veľmi šikovní. Obľúbila som si ich, veľmi rada s nimi pracujem.“

Šanca aj pre Rómov so základným vzdelaním

Zamestnávaním Rómov sa Tesco snaží postupne búrať spoločenské predsudky. Za dlhoročný prístup pri vytváraní inkluzívneho pracovného prostredia pre ľudí so sociálnym znevýhodnením získal reťazec v roku 2022 ocenenie Roma Spirit.

Vo svojich prevádzkach zamestnáva Tesco stovky Rómov a v rámci duálneho vzdelávania podporuje žiakov z rómskych komunít. Do pracovného života pomáha začleniť aj mladých, ktorí ukončili iba povinnú školskú dochádzku. Časť Rómov má tak len základné vzdelanie a práca v Tescu je pre nich prvá pracovná skúsenosť. Tesco k nim pristupuje trpezlivo a citlivo, aby si mohli osvojiť nové zručnosti a cítili sa prijatí.

Podľa Arpáda Horvátha rómski kolegovia „nemajú radi „škatuľkovanie“, ktoré ich smeruje len na pozície asistentov predaja. Mnohí chcú a dokážu oveľa viac.“ Foto: Tesco

Byť láskavá predavačka je jej poslaním

Už pred nástupom do Zlatých Klasov mala Nika blízko k rómskej hudbe, ktorá je podľa nej „energická a chytľavá.“ Na svojich rómskych kolegoch obdivuje aj rodinné zázemie a súdržnosť. Tú spoznala, keď v práci pripravovali teambuilding. Hoci bol určený výhradne kolegom, väčšina z nich naň priviedla celé rodiny. „Nakoniec sme sa tešili, bolo fajn spoznať najbližších príbuzných mojich kolegov.“

Niku od začiatku fascinovala práca v obchode. „Od vykladania tovaru, cez jeho ukladanie do regálov až po obsluhu a komunikáciu so klientom.“ Zákazníci v Zlatých Klasoch ju oslovujú po mene. „Tešia sa, ako pekne obchod vyzerá, ako dobre sa tu cítia a nakúpia. Napĺňa ma, keď im dokážem dobre poradiť.“

V jej šľapajach pôjde čoskoro aj niekoľko kolegov, ktorí majú záujem o tréning na vedúceho či manažéra prevádzky. „Bolo by fajn, keby bolo na Slovensku viac takýchto obchodov. V živote by sme sa nemali pozerať na človeka cez optiku jeho farby pleti, národnosti, vyznania, mali by sme vždy dať šancu každému, kto je pripravený pracovať.“

„V Tescu sa snažíme vytvárať inkluzívne pracovné prostredie. Záleží nám na tom, aby každý človek cítil z našej strany absolútnu podporu, to, že je akceptovaný a v každej svojej inakosti úplne prijatý,“ dodáva A. Horváth. Foto: Tesco

Aby bol každý akceptovaný a prijatý

„Nepozeráme sa na farbu pleti, etnikum, vierovyznanie či sexuálnu orientáciu. Každý je u nás prijatý,“ dopĺňa prevádzkový personálny partner Tesco, Arpád Horváth, ktorý vedie prevádzku Zlaté Klasy spolu s Nikolou.

„Snažíme sa vytvárať inkluzívne pracovné prostredie. Záleží nám na tom, aby každý človek, ktorý u nás pracuje, cítil z našej strany absolútnu podporu, to, že je akceptovaný a v každej svojej inakosti úplne prijatý.“ Rómovia sú podľa neho vďační za príležitosť rásť a ukázať sebe aj ostatným, že dokážu viac. „Nemajú radi „škatuľkovanie“, ktoré ich smeruje len na pozície asistentov predaja. Mnohí chcú a dokážu oveľa viac,“ dodáva Arpád Horváth.

Súčasťou manažérskeho tréningu, ktorý absolvovala aj Nika a v budúcnosti čaká ďalších jej kolegov, je séria hardskillových a softskillových školení. „V rámci tzv. mäkkých zručností je podporovať v práci wellbeing. Vedúci musia vnímať, kedy ich kolega potrebuje prestávku, pomoc, podporu, rozhovor, osobnú či finančnú pomoc alebo dovolenku navyše. Nika to všetko ovláda. Aj vďaka tomu cítiť v Zlatých Klasoch špeciálnu atmosféru dobra a prijatia.“

Článok bol pripravený v spolupráci s Tesco.