Odišiel z medicíny a stopoval do Nepálu: Rodičia mali najväčší strach, keď som skončil v iránskom väzení

Minulý rok odmaturoval na gymnáziu v Liberci a odišiel študovať do Drážďan. Ako priznal Štěpán Hušek pre magazín Nae, štúdium medicíny nakoniec nebolo nič preňho. Namiesto toho si išiel zarobiť do Rakúska, aby mohol podniknúť svoju vysnívanú cestu - dostať sa stopom do Nepálu. Mladíka teraz na sociálnych sieťach dokumentuje krásne momenty s výnimočnými ľuďmi, no aj chvíle, keď mu išlo o život. Jeho rodičia mali zatiaľ najväčší strach, keď sa z ničoho nič ocitol v iránskom väzení.

Prvýkrát stopoval s mamou

Štěpán mal 14 rokov, keď sledoval jedného českého youtubera, ako stopom precestoval celú Európu. „Tá myšlienka ma nadchla,“ priznal Štěpán, ktorý sa snažil presvedčiť mamu, aby mu dovolila zažiť podobné dobrodružstvo. Po dlhom prehováraní súhlasila, ale len s podmienkou, že pôjde s ním. Takto prvýkrát prešiel stopom až do Amsterdamu a odvtedy svoje vzdialenosti len posúval. Prestopoval sa do Rumunska, na Čiernu Horu a túžil ísť ešte ďalej.

Keď odišiel z medicíny, zamestnal sa na dva mesiace v Rakúsku, aby si zarobil na jediný cieľ – Nepál. Štěpánovi takmer nič nebránilo v ceste a vo februári tohto roku vyrazil stopom z Liberce do Nepálu. Svoju cestu sa rozhodol dokumentovať na sociálnych sieťach.

Ako byť v bezpečí

Kde bude spať? Čo bude jesť? Nebojí sa? Zastaví mu vôbec niekto? A ku komu sadne do auta? To je len niekoľko otázok, ktoré sa víria človeku v hlave, keď sleduje jeho dobrodružnú cestu. „Pre mňa je ale práve toto jedným z dôvodov, prečo som si tento spôsob cestovania obľúbil. Núti ma to byť myšlienkami na mieste a cestu tak naozaj prežiť. Ten diskomfort vlastne tiež vyhľadávam, človek si potom váži viac, keď je dobre,“ vysvetlil pre Nae Štěpán, podľa ktorého je najťažšie cestu si užiť a zároveň nezabúdať na bezpečnostné riziká.

Drvivá väčšina vodičov, ktorých na ceste stretáva, mu chce naozaj pomôcť, no na ceste do Nepálu sa mu udiala aj nepríjemná vec.

