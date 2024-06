Jedna z nich je neďaleko našich hraníc. Vybrali najkrajšie ulice sveta, ktoré potešia oči, dušu i srdce

Sú to miesta, ktoré sú doslova pastvou pre oči, dušu i srdce. Chceli by ste si sadnúť do kaviarne na najkrajšej ulici sveta, popíjať kávičku a kochať sa? Nie je to vôbec také zložité, jedno z takýchto miest sa nachádza neďaleko Slovenska. V rebríčku, ktorý nedávno zverejnil časopis Condé Nast Traveller, sa v prvej dvadsiatke umiestnili aj naši susedia. Ulice v top zozname nie sú "na jedno kopyto" - nájdete v nich historické budovy, farebné fasády, aleje rozkvitnutých stromov aj modernú architektúru.

Foto: Wikimedia Commons, Giraud Patrick

Francúzi vedú

V prvej desiatke rebríčka najkrajších ulíc sveta má najväčšie zastúpenie Francúzsko, ktoré zároveň rebríček vyhralo. Za najkrajšiu ulicu sveta sa totiž považuje celá časť malebného Starého mesta v Colmare, ktoré leží neďaleko hraníc s Nemeckom a je jedným z najčarovnejších miest v Európe.

Práve najmalebnejšiu oblasť v Colmare možno nájsť na potulkách uličkami Starého mesta. Architektúra, ktorá sa zdá byť nedotknutá časom, so svojimi farebnými drevenými konštrukciami obsahuje alsaskú estetiku.

Za susedmi do Maďarska

Príjemným prekvapením je aj to, že keď chcete vidieť jednu z najkrajších ulíc sveta, nemusíte chodiť ďaleko. Stačí sa vybrať len k našim maďarským susedom.

Malebné hlavné mesto Budapešť, ktoré leží na brehoch rieky Dunaj, ponúka Ulicu Zrinyi Utca. V prvej dvadsiatke sa umiestnila na trinástom mieste. Táto pešia ulica má jeden z najlepších výhľadov na slávnu maďarskú Baziliku svätého Štefana.

Prvých 20 najkrajších ulíc na svete nájdete na ďalšej strane: