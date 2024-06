Nevedela, čo s ňou je, počas menštruácie minula 30 vložiek denne. Po rokoch jej oznámili nečakanú diagnózu

Počas menštruácie roky trpela silným krvácaním a kŕčmi, denne minula aj 30 hygienických vložiek a k nim dva páry nohavíc. Problémy tridsaťjedenročnej Jade Williamsovej sa spustili pred dvanástimi rokmi, keď sa jej narodila prvá dcéra. „Sotva som dokázala opustiť dom a ak som to aj potrebovala urobiť, musela som sa zakrátko vrátiť a prezliecť,“ opisuje komplikácie mladá žena pre Daily Mail.

Krvácala aj tehotná

Problémy napokon neustali ani po ďalších troch pôrodoch. Jade krvácala dokonca aj počas tehotenstiev. Lekári krútili hlavami a predpisovali jej rôzne lieky, no nič nepomáhalo. „Hovorili mi, že to prejde a že sa nemám báť, no, samozrejme, že som sa bála,“ vyznala sa.

Koncom minulého roka sa preto rozhodla prejsť do inej nemocnice, kde napokon odhalili nečakanú vec. Jade potvrdili diagnózu uterus didelphys.

