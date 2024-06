V našich seriáloch hrá hviezda z Harryho Pottera. Jeho najlepším priateľom sa pri cigarete stal Dumbledore

Herec si nevedel predstaviť, že by sa so zbraňou v ruke postavil proti vlastným príbuzným.

„Som mŕtvy Juhoslovan,“ hovorí srbský herec Predrag Bjelac, ktorý pred vojnou v Juhoslávii utiekol do Prahy, kde začal žiť odznova. Umelec nakoniec prerazil nielen u nás, ale aj vo svete, kde sa preslávil ikonickou postavou Igora Karkarova vo filme o Harry Potterovi. Pri cigarete počas natáčania kultovej ságy si vytvoril jedno nečakané priateľstvo.

Utiekol pred vojnou

Narodil sa v srbskom Belehrade a keď mal 15 rokov, rozhodol sa, že bude hercom. Rodičia z tohto rozhodnutia neboli vôbec nadšení, no on sa nedal a hoci sa na fakultu dramatických umení v Belehrade dostal až na tretí pokus, stal sa hviezdou.

Keď ale v Juhoslávii vypukla vojna, vedel, že bude musieť odísť. Nevedel si predstaviť, že by sa so zbraňou v ruke postavil proti vlastným príbuzným. Jeho otec bol totiž Srbom z Chorvátska a matka Chorvátkou z Bosny.

„Bolo absurdné, aby som išiel na ktorúkoľvek stranu. Obe strany boli moje. Pre mňa nebola otázka, do ktorej armády by som vstúpil, ale prečo. To bol základný problém. Hrozilo mi, že budem musieť nastúpiť. Viem, že ma aj zháňali a asi dva mesiace som sa schovával u kamarátov. Tu by mi už nehrozil vojenský súd, ale rovno by ma tam poslali bojovať,“ spomínal v relácii 13. komnata herec, ktorý pred vojnou utiekol do Prahy, kde prechodne žije dodnes. Jeho rodičia ale zostali v Belehrade, kde sa im už ako dôchodcom žilo ťažko.

Nemohol mať deti

„Žili biedne. Matka sa ako Chorvátka stretávala s nenávisťou. Na stenách sa objavovali nápisy ako ‚Chorváti preč‘, ale bola statočná. Behom vojny sa najviac starali o rodinu jej sestier, ktoré boli v Chorvátsku a Bosne. Tie roky boli príšerné,“ priznal Predrag Bjelac, ktorý z Česka pomáha rodine najlepšie ako vie. V Prahe sa nakoniec zoznámil aj s dnes už bývalou manželkou Katarinou, ktorá rovnako ako on utiekla pred vojnou. Aby mali vlastnú rodinu, museli poriadne zabojovať.

