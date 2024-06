Bol do nej zamilovaný, ona mu dala košom. Jennifer Aniston v rozhovore o Chandlerovi neskrýva slzy

„Bože, prosím ťa, zariaď, aby som bol slávny, a potom si so mnou môžeš robiť, čo chceš,“ prial si na začiatku svojej kariéry Matthew Perry, ktorý o tri týždne po vyslovení tejto vety dostal rolu v Priateľoch. Vtedy ani len netušil, že bude súčasťou najúspešnejšieho seriálu na svete a nevedel ani to, že sláva mu nepomôže zbaviť sa svojich démonov. Seriálový Chandler ale pri natáčaní Priateľov spoznal skutočnú priateľku Jennifer Aniston, do ktorej sa zaľúbil a ktorá mu v istej chvíli zachránila život. Seriálová Rachel teraz po nečakanom odchode Matthewa Perryho prehovorila o ich vzťahu a neskrývala slzy.

Nepamätal si celé tri roky

Keď bol tučný, bol závislý od alkoholu a keď bol chudý, boli to tabletky. „Keď mám v seriáli zarastenú bradu, bolo to veľa tabletiek,“ priznával vo svojej autobiografii Matthew Perry, ktorý začal mať problém so závislosťou v roku 1997, a to po vážnej nehode na vodnom skútri.

Hercovi predpísali silné lieky na bolesť a odvtedy bol na nich závislý. K medikamentom sa neskôr pridal aj alkohol. Ako sám priznal, po tejto kombinácii sa cítil na moment ako v raji a nevedel s tým prestať. V jednom momente užíval 55 tabliet denne. Vážil len 58 kilogramov. „Nevedel som, ako prestať,“ povedal a v knihe otvorene priznal, že pre závislosť si nepamätal celé tri roky natáčania sitcomu Priatelia.

Nemôžeme byť priatelia!

Herec si myslel, že svoju závislosť vie na pľaci dobre skryť, no jeho hereckí kolegovia neboli slepí. Rázne však zakročila iba Jennifer Aniston, do ktorej bol Matthew Perry roky zamilovaný.

