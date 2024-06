Zmeníte názor. Naomi Campbell sa prihovorila mladým dievčatám, ktoré nechcú do tohto sveta priviesť deti

Hviezda, ktorá sa pred dvoma rokmi radovala z prvého dieťatka, sa vlani v júli stala dvojnásobnou mamou. „Skutočný dar od Boha,“ nazvala príchod svojho synčeka na tento svet britská supermodelka Naomi Campbell, ktorá sa druhého dieťatka dočkala vo veku 53 rokov. Fanúšikom vtedy zároveň odkázala, že „nikdy nie je neskoro“. V rozhovore pre denník Times najnovšie úprimne prehovorila o tom, aké je úžasné byť rodičom a prečo založenie rodiny stojí za to.

Je to moje dieťa

Narodenie jej ďalšieho potomka bolo pre všetkých veľkým prekvapením, keďže predtým nikomu neprezradila, že čaká druhé dieťa a neposkytla ani žiadne ďalšie podrobnosti o pôrode, uviedol portál BBC News. Už v roku 2021 urobila podobné rozhodnutie v prípade narodenia jej dcérky.

Topmodelka označila najnovší prírastok do svojej rodiny za „skutočný dar od Boha“. Zároveň dodala, že nikdy nie je neskoro stať sa matkou. Keď vlani pózovala so svojou dcérou pre obálku britského vydania módneho magazínu Vogue, potvrdila, že jej dcéra nebola adoptovaná. „Je to moje dieťa,“ povedala. Obe deti jej totiž vynosila náhradná matka.

Stojí to za to

