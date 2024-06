Chýbala mu predná časť. Vo Viedni pristálo naslepo lietadlo s dovolenkármi, ktoré zdemolovali krúpy

„Nič zvláštne,“ uviedol jeden z pasažierov, keď si spomínal na počiatočné menšie turbulencie, ktoré sa ale rýchlo zmenili na hrôzu. Lietadlo Airbus A320 na ceste zo španielskej dovolenkovej destinácie Palma de Mallorca malo o 20 minút pristáť vo Viedni, keď sa turbulencie zmenili na poriadne otrasy. Ako uviedol rakúsky vysielateľ ORF, lietadlo sa v nedeľu podvečer dostalo do búrky a mraku krúp, ktoré úplne zničili radiačný štít lietadla a porozbíjali sklá. Akoby zázrakom sa podarilo lietadlu pristáť a nikomu sa nič nestalo. Na ten let ale mnohí tak skoro nezabudnú, pretože piloti museli pristáť naslepo.

Lietali telefóny

Lietadlo smerovalo z Mallorky do Viedne, keď sa dostalo do búrkového oblaku, ktorý podľa aerolínií nebol na radare vopred viditeľný. Airbus A320 sa práve nachádzal vo výške 6000 metrov nad Hartbergom, keď krúpy vo veľkosti od troch do piatich centimetrov začali padať na lietadlo.

„Myslím, že sme boli asi 20 minút pred pristátím, keď sme sa dostali do búrky a mraku krúp a začali sa turbulencie,“ oznámila americkej televízii ABC jedna z cestujúcich Emmeley Oakleyová. „Jasne sme cítili, ako krúpy dopadajú na lietadlo, bolo to celkom hlasné,“ opísala momenty, kedy počas otrasov začali po kabíne lietať mobilné telefóny a poháre.

Skvelí piloti a chýbajúci predok

