Pokocháte sa a potom si pochutíte. Lucia Hlaváčková svoj obľúbený koláč pripravuje aj v špeciálnej verzii

Začínala ako stážistka, no podarilo sa jej stať sa moderátorkou. Lucia Hlaváčková najprv pôsobila v Ranných televíznych novinách Telerána, neskôr sa stala súčasťou moderátorského tímu v rannej šou a poznáme ju aj ako tvár Let's Dance. Okrem toho je aktívna na sociálnych sieťach, kde sa často delí o svoje skvelé a zdravé recepty.

Je zeleninový závislák

Sama si na stravu musí dávať pozor, keďže jej v pätnástich rokoch diagnostikovali chronický zápal hrubého čreva. „V pokojovej fáze choroby mám stravovanie voľné, nemám žiadnu striktnú diétu. Musela som si skôr sama nájsť čo mi vyhovuje a čo škodí,“ povedala pre Plusku. Má rada surovú zeleninu, priznala, že je až „zeleninový závislák“.

Ohľadom receptov sa radí aj so svojou sestrou Michaelou a so svojím švagrom. „Už som sa k nim objednala na školu varenia. Volám a píšem aj otcovi a mame,“ uviedla pre Pravdu. Do svojich príbehov dokonca pridala aj svoj najobľúbenejší koláč, tentokrát v rebarborovej verzii. „Keď to máte hotové, pokocháte sa. Keď je hotový, opäť si ho poobzeráte, odkrojíte. Milujem tento zvuk, ale ešte viac milujem koláčik na jazyku,“ vraví moderátorka.

Obľúbený koláč Lucie Hlaváčkovej:

