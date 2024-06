Obhajujú práva žien a splácajú fanúšikom pôžičky. Päť slávnych žien využíva svoj vplyv na dobré veci

Obhajujú práva žien, posúvajú hranice ženskej sexuality a pomáhajú fanúšikom a ich rodinám splácať pôžičky. Aj medzi slávnymi zástupkyňami nežného pohlavia sa nájdu priekopníčky, ktoré sa už desiatky rokov snažia bojovať za lepší život slabších. Poďte sa s nami pozrieť, ktorých päť slávnych žien využíva svoju moc a peniaze na pomoc druhým.

5. Hillary Clinton

Hilary Clintonová je jedinou prvou dámou, ktorá sa kedy uchádzala o verejnú funkciu, bola vôbec prvou senátorkou z New Yorku, ministerkou zahraničia za prezidenta Obamu a, samozrejme, prvou ženskou kandidátkou v prezidentských voľbách v roku 2016. Od 70. rokov 20. storočia podporovala v rámci svojej rôznorodej práce pokrok žien. Stala sa prvou ženskou predsedníčkou Korporácie právnych služieb v roku 1978 a v roku 1995 predniesla svoj slávny prejav „Práva žien sú ľudské práva“. „Všetkým malým dievčatám, ktoré sa pozerajú... nikdy nepochybujte o tom, že ste hodnotné, mocné a zaslúžite si každú príležitosť na svete,“ cituje jej prejav z roku 2016 počas kandidatúry v prezidentských voľbách magazín Harper's Bazaar.

4. Madonna

Kráľovná popu postavila celú svoju kariéru na posúvaní hraníc ženskej sexuality prostredníctvom svojich piesní a hudobných videí a bez pardónu narúša rodové stereotypy. Svojou osobnosťou a verejným vystupovaním, za ktoré sa vôbec nehanbí, povzbudzuje ženy, aby sa nehanebne ujali zodpovednosti za svoju sexualitu a životy. Najnovšie začala otvorene vystupovať proti sexizmu a riešeniu otázky veku, s ktorou sa dnes musia ženy denne potýkať, a aj vo veku 65 rokov sa naďalej oblieka tak sexi, ako chce.

3. Beyoncé

Beyoncé, ktorá priniesla feministické hnutie do modernej popkultúry, možno v minulosti pochybovala o tom, že je feministka, no po vydaní albumu s vlastným názvom v roku 2013 sa zdalo, že svoj postoj plne prijala. V skladbe Flawless spieva: „Všetky by sme mali byť feministky“. S vydaním nasledujúceho albumu Lemonade sa zasa zviditeľnila krátkym filmom, ktorý bol krásnou ódou na černošky.

