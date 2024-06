Recept, čo by ste mali spĺňať na herca, asi neexistuje, hovorí Alexander Bárta. Musíte mať aj šťastie

„Na to asi neexistuje žiadny recept. Každý, kto sa rozhodne venovať tomuto remeslu, musí pravdepodobne nájsť v sebe nejakú slobodu, aby sa vedel prejaviť navonok. A ako vo všetkom, patrí k tomu aj šťastie,“ myslí si Alexander Bárta o tom, čím by mal disponovať človek túžiaci sa stať hercom.

"Ňusi"

Hoci on sám nepochádza z umeleckej rodiny, pre herectvo akoby sa narodil. Konkrétne sny alebo ciele síce podľa vlastných slov nemá, no nepohrdol by účinkovaním vo filme, divadelnej hre či seriáli. V činohre Slovenského národného divadla účinkuje už takmer 20 rokov a tak skoro ukončiť kariéru neplánuje. V rozhovore pre týždenník Život prezradil aj to, či uvažuje nad tým, že by sa podobne ako niektorí jeho kolegovia vybral v šľapajach pedagóga.

„Nie som východniar, ale Košičan,“ vyznal sa kedysi v šou Jana Krausa herec, ktorý žne jeden úspech za druhým. „Ňusi“, ako ho familiárne prezývajú priatelia a známi, vyštudoval v rodnom meste konzervatórium a v roku 1996 začal chodiť na herectvo na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.

Nenašiel odvahu

Do povedomia divákov sa napokon zapísal najmä legendárnou úlohou sukničkára Kordiaka v seriáli Panelák. Dnes je známy herec už takmer 20 rokov členom Slovenského národného divadla a za svoje profesijné výkony obdržal viaceré významné ocenenia - divácke aj odborné.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/mickovicova/photos/a.722098624493872/925377044166028/?type=3&ref=embed_post

Mnohí jeho hereckí kolegovia sa však vybrali aj pedagogickou dráhou, lebo svoje skúsenosti by radi odovzdali ďalej. No podľa Alexandra Bártu on sám zatiaľ na to odvahu a guráž nenašiel, aj keď nad tým už premýšľal. „Domnievam sa, že je ideálne, ak pedagógovia učia vo dvojici. Je dosť dôležité nájsť si správneho človeka do partie, aby ste vedeli vychovať ďalšiu mladú generáciu hercov. Zatiaľ si na to netrúfam, je to veľká zodpovednosť. Ale ktovie, možno raz,“ dodal s úsmevom.