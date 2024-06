Nosili mi hory kvetov. Helena Vondráčková musela mužov kedysi odháňať, šťastie našla pri Martinovi

Hoci je dnes česká spevácka diva Helena Vondráčková po druhýkrát šťastne vydatá za podnikateľa a manažéra Martina Michala, v minulosti musela mužov doslova odháňať. Niet divu, veď vždy sa mohla pochváliť takmer dokonalou figúrou, ale aj božským hlasom. V rozhovore pre týždenník Život si s úsmevom zaspomínala na minulé časy.

Bodyguard a ochranca

Začiatky vzťahu umelkyne a manažéra neboli vôbec ľahké, Helenin o dvanásť rokov mladší priateľ sa jej rodine nikdy nepáčil. Ona sa ho však za žiadnych okolností vzdať nechcela a svoju lásku si vydupala. „Som veľmi rada, že navzdory prognózam sme stále spolu a máme sa radi. Veľmi sa milujeme. Môj manžel je mojím bodyguardom a ochrancom,“ vyznala sa pre portál Život v Česku.

Svoje áno si povedali 22. februára 2003 na Hrade Karlštejn a dnes sa môžu pochváliť jedným z najstabilnejších manželstiev v českom a slovenskom šoubiznise. Podľa speváčkiných slov sú aj po vyše dvadsiatich rokoch spoločného života stále rovnako zamilovaní.

Nosili jej kvety

V minulosti však musela spevácka diva mužov doslova odháňať, vždy vraj bola veľmi spoločenská a o ich priazeň núdzu rozhodne nemala. „Problém bol odháňať ich. Nosili mi hory kvetov,“ zaspomínala si so smiechom.

Nie každá pozornosť je však príjemná a niektorí fanúšikovia boli nesmierne dotieraví. Na tých Helena rada nespomína. „Jeden z nich sa volal Bohumil Hůlka a bol z mesta Golčův Jeníkov. Prišiel za mnou do Prahy na motorke až z Vysočiny a zistil si, kde bývam. Naliehal, aby som sa mu venovala, strávila s ním dlhú noc. Nevyšlo mu to. Potom sa objavil aj veľmi nebezpečný fanúšik. Bývala som vtedy v Prahe na Námestí Jiřího z Poděbrad. Prišiel skoro ráno k mojím dverám, počula som buchot a krik, aby som mu otvorila. Musela som zburcovať políciu. Mala som naozaj veľký strach. Dodnes si spomínam na vetu, ktorú povedal policajt: ‚Tak, pane, zoberte si usvedčujúci predmet a pôjdete so mnou,“ dodala umelkyňa.